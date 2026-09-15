Jean-Luc Ponty - Individual Choice (4029759182436) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jean-Luc Ponty - Individual Choice (4029759182436) виниловая пластинка
Легендарный барабанщик Кенни Кларк сравнил Жана-Люка Понти с Диззи Гиллеспи. Коллега-скрипач Стафф Смит восхищался: «Он играет на скрипке так же, как Колтрейн играет на саксофоне». Родившийся в 1942 году французский скрипач Жан-Люк Понти перенес джазовую игру на скрипке в мир современного джаза. По настоянию Фрэнка Заппы Понти переехал в Штаты в 1970 году. В последующие годы он гастролировал с Заппой, оркестром Махавишну и «Return to Forever» Чика Кориа. В начале 1970-х годов Понти купил себе секвенсор и синтезатор и возил их с собой в путешествия, чтобы записывать новые идеи. К 1982 году Понти имел заслуженную репутацию предшественника джаз-рока и джаз-фьюжн. В ретроспективном интервью, посвященном переизданию альбома «Individual Choice» 1983 года, JLP сказал:. «То, что я записывал в этом новом секвенсоре, натолкнуло меня на мысль применить совершенно другую концепцию, использовать эти записи в качестве ритмического фона, иногда без барабаны или перкуссия. Я планировал записать новый альбом, в котором я сыграю все фоновые партии на синтезаторах, а позже добавлю скрипку в студии». Понти также пригласил нескольких гостей принять участие в записи. Это были не кто иные, как Джордж Дьюк (клавишные), Аллан Холдсворт (гитара), Рэйфорд Гриффин (ударные) и Рэнди Джексон (бас).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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