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A-HA - True North - deluxe (0196587163310) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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A-HA - True North - deluxe (0196587163310) виниловая пластинка

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A-HA - True North - deluxe (0196587163310) виниловая пластинка - фото 1
A-HA - True North - deluxe (0196587163310) виниловая пластинка - фото 2
A-HA - True North - deluxe (0196587163310) виниловая пластинка - фото 3
A-HA - True North - deluxe (0196587163310) виниловая пластинка - фото 4
A-HA - True North - deluxe (0196587163310) виниловая пластинка - фото 5
A-HA - True North - deluxe (0196587163310) виниловая пластинка - фото 6
A-HA - True North - deluxe (0196587163310) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
True North
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • A-HA - True North - deluxe (0196587163310) виниловая пластинка - фото 1
  • A-HA - True North - deluxe (0196587163310) виниловая пластинка - фото 2
  • A-HA - True North - deluxe (0196587163310) виниловая пластинка - фото 3
  • A-HA - True North - deluxe (0196587163310) виниловая пластинка - фото 4
  • A-HA - True North - deluxe (0196587163310) виниловая пластинка - фото 5
  • A-HA - True North - deluxe (0196587163310) виниловая пластинка - фото 6
  • A-HA - True North - deluxe (0196587163310) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726930
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
A-HA - True North - deluxe (0196587163310) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587163310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
True North
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
North. I’m In, Hunter In The Hills, As If, East. Between The Halo And The Horn, True North, Bumblebee, South. Forest For The Trees, Bluest Of Blue, Make Me Understand, West. You Have What It Takes, Summer Rain, Oh My Word
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара A-HA - True North - deluxe (0196587163310) виниловая пластинка

A-ha выпустят новый студийный альбом True North в октябре. Группа время от времени чешет затылки и ищет способ создать новую музыку, но это нелегко. Еще в 2017 году (при обсуждении его альбома Waaktaar & Zoe) Пол Ваактаар-Савой сказал, что “a-ha существует уже очень давно, и у него много противоречивых амбиций”. Первоначальная идея True North заключалась в том, чтобы Мортен Харкет, Пол Ваактаар-Савой и Магне Фурухольмен записали студийную сессию вживую, а затем сняли ее на пленку, но в конечном итоге проект превратился в постановку с норвежским оркестром Arctic Philharmonic. Помимо альбома, записанного с оркестром, есть также фильм режиссера Стиана Андерсена, в котором группа записывает песни в течение 2021 года в Буде, норвежском городе, расположенном в 90 км за Полярным кругом. Магне описывает альбом и фильм как “письмо от а-ха, из-за полярного круга, стихотворение с крайнего севера Норвегии с новой музыкой”, - говорит Магне. Говорят, что песни на альбоме проникнуты “чувством места и глубокой связью с тем, как мы взаимодействуем с окружающей средой. a-ha в их самом откровенном виде”. На пластинке 12 треков, шесть из которых написаны Полом, а шесть - Магне.



Теги товара: New Wave

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587163310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
True North
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
North. I’m In, Hunter In The Hills, As If, East. Between The Halo And The Horn, True North, Bumblebee, South. Forest For The Trees, Bluest Of Blue, Make Me Understand, West. You Have What It Takes, Summer Rain, Oh My Word
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Описание
A-ha выпустят новый студийный альбом True North в октябре. Группа время от времени чешет затылки и ищет способ создать новую музыку, но это нелегко. Еще в 2017 году (при обсуждении его альбома Waaktaar & Zoe) Пол Ваактаар-Савой сказал, что “a-ha существует уже очень давно, и у него много противоречивых амбиций”. Первоначальная идея True North заключалась в том, чтобы Мортен Харкет, Пол Ваактаар-Савой и Магне Фурухольмен записали студийную сессию вживую, а затем сняли ее на пленку, но в конечном итоге проект превратился в постановку с норвежским оркестром Arctic Philharmonic. Помимо альбома, записанного с оркестром, есть также фильм режиссера Стиана Андерсена, в котором группа записывает песни в течение 2021 года в Буде, норвежском городе, расположенном в 90 км за Полярным кругом. Магне описывает альбом и фильм как “письмо от а-ха, из-за полярного круга, стихотворение с крайнего севера Норвегии с новой музыкой”, - говорит Магне. Говорят, что песни на альбоме проникнуты “чувством места и глубокой связью с тем, как мы взаимодействуем с окружающей средой. a-ha в их самом откровенном виде”. На пластинке 12 треков, шесть из которых написаны Полом, а шесть - Магне.


Теги товара: New Wave
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Отзывы


A-HA - True North - deluxe (0196587163310) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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