Duster - Stratosphere (coloured) (0825764608657) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Duster
Альбом (сингл)
Stratosphere
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726898
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Характеристики
Бренд
Numero Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Numero Group
Barcode
[0825764608657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Duster
Альбом (сингл)
Stratosphere
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Moon Age, Heading For The Door, Gold Dust, Topical Solution, Docking The Pod, The Landing, Constellations, The Queen Of Hearts, Two Way Radio, Inside Out, Stratosphere, Reed To Hillsborough, Shadows Of Planes, Earth Moon Transit, The Twins/Romantica, Sideria
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Duster - Stratosphere (coloured) (0825764608657) виниловая пластинка
Лучше всего слушать этот альбом, находясь в утробе матери. Дебютный альбом Duster 1998 года Stratosphere одновременно завершил и переосмыслил первую волну slow core. Четырехтрековый сновидческий пейзаж, который разбудит соседей, а затем снова убаюкает их. Туманные, арпеджированные гитары накладываются на размеренный барабанный бой, которому некуда деваться, а полуразборчивый вокал предупреждает о миллениальной тоске и ненавязчиво призывает слушателя «отрываться, отрываться, отрываться, отрываться».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Numero Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Numero Group
Barcode
[0825764608657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Duster
Альбом (сингл)
Stratosphere
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Moon Age, Heading For The Door, Gold Dust, Topical Solution, Docking The Pod, The Landing, Constellations, The Queen Of Hearts, Two Way Radio, Inside Out, Stratosphere, Reed To Hillsborough, Shadows Of Planes, Earth Moon Transit, The Twins/Romantica, Sideria
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Лучше всего слушать этот альбом, находясь в утробе матери. Дебютный альбом Duster 1998 года Stratosphere одновременно завершил и переосмыслил первую волну slow core. Четырехтрековый сновидческий пейзаж, который разбудит соседей, а затем снова убаюкает их. Туманные, арпеджированные гитары накладываются на размеренный барабанный бой, которому некуда деваться, а полуразборчивый вокал предупреждает о миллениальной тоске и ненавязчиво призывает слушателя «отрываться, отрываться, отрываться, отрываться».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Duster - Stratosphere (coloured) (0825764608657) виниловая пластинка - стоимость товара 4290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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