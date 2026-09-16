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Trentemoller - Memoria (4250382445074) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Trentemoller - Memoria (4250382445074) виниловая пластинка

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Trentemoller - Memoria (4250382445074) виниловая пластинка - фото 1
Trentemoller - Memoria (4250382445074) виниловая пластинка - фото 2
Trentemoller - Memoria (4250382445074) виниловая пластинка - фото 3
Trentemoller - Memoria (4250382445074) виниловая пластинка - фото 4
Trentemoller - Memoria (4250382445074) виниловая пластинка - фото 5
Trentemoller - Memoria (4250382445074) виниловая пластинка - фото 6
Trentemoller - Memoria (4250382445074) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Trentemoller
Альбом (сингл)
Memoria
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Trentemoller - Memoria (4250382445074) виниловая пластинка - фото 1
  • Trentemoller - Memoria (4250382445074) виниловая пластинка - фото 2
  • Trentemoller - Memoria (4250382445074) виниловая пластинка - фото 3
  • Trentemoller - Memoria (4250382445074) виниловая пластинка - фото 4
  • Trentemoller - Memoria (4250382445074) виниловая пластинка - фото 5
  • Trentemoller - Memoria (4250382445074) виниловая пластинка - фото 6
  • Trentemoller - Memoria (4250382445074) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726863
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Trentemoller - Memoria (4250382445074) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
In My Room
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
In My Room
Barcode
[4250382445074]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Trentemoller
Альбом (сингл)
Memoria
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Veil Of White, No More Kissing In The Rain, Darklands, Glow, In The Gloaming, The Rise, When The Sun Explodes, Dead Or Alive, All Too Soon, A Summer's Empty Room, Swaying Pine Trees, Drifting Star, Like A Daydream, Linger
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Trentemoller - Memoria (4250382445074) виниловая пластинка

Студийный альбом 2022 года датского музыканта Трентемёллера. Издание на двойном черном виниле содержит код для скачивания композиций. Трентемёллер - датский музыкант из Копенгагена, играющий электронную музыку.

Отзывы о товаре Trentemoller - Memoria (4250382445074) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
In My Room
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
In My Room
Barcode
[4250382445074]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Trentemoller
Альбом (сингл)
Memoria
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Veil Of White, No More Kissing In The Rain, Darklands, Glow, In The Gloaming, The Rise, When The Sun Explodes, Dead Or Alive, All Too Soon, A Summer's Empty Room, Swaying Pine Trees, Drifting Star, Like A Daydream, Linger
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Студийный альбом 2022 года датского музыканта Трентемёллера. Издание на двойном черном виниле содержит код для скачивания композиций. Трентемёллер - датский музыкант из Копенгагена, играющий электронную музыку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Trentemoller - Memoria (4250382445074) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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