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Блок питания Formula V Line APMM-850BM 850W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Formula V Line APMM-850BM 850W

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Блок питания Formula V Line APMM-850BM 850W - фото 1
Блок питания Formula V Line APMM-850BM 850W - фото 2
Блок питания Formula V Line APMM-850BM 850W - фото 3
Блок питания Formula V Line APMM-850BM 850W - фото 4
Блок питания Formula V Line APMM-850BM 850W - фото 5
Блок питания Formula V Line APMM-850BM 850W - фото 6
Блок питания Formula V Line APMM-850BM 850W - фото 7
Блок питания Formula V Line APMM-850BM 850W - фото 8
Блок питания Formula V Line APMM-850BM 850W - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
6
  • Блок питания Formula V Line APMM-850BM 850W - фото 1
  • Блок питания Formula V Line APMM-850BM 850W - фото 2
  • Блок питания Formula V Line APMM-850BM 850W - фото 3
  • Блок питания Formula V Line APMM-850BM 850W - фото 4
  • Блок питания Formula V Line APMM-850BM 850W - фото 5
  • Блок питания Formula V Line APMM-850BM 850W - фото 6
  • Блок питания Formula V Line APMM-850BM 850W - фото 7
  • Блок питания Formula V Line APMM-850BM 850W - фото 8
  • Блок питания Formula V Line APMM-850BM 850W - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726755
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х13
Вес, кг.
1.79

Описание товара Блок питания Formula V Line APMM-850BM 850W

Блок питания Formula APMM-850BM - это мощное устройство мощностью 850 Вт, которое обеспечивает стабильное и надежное питание вашего компьютера. Этот блок питания имеет стандарт ATX12V 3.1 и активный PFC, что гарантирует эффективную работу и минимальные потери энергии. Одной из особенностей этого блока питания является наличие вентилятора размером 140 мм, который обеспечивает отличное охлаждение и позволяет устройству работать бесшумно. Благодаря этому ваш компьютер будет функционировать бесперебойно и без перегрева. Formula APMM-850BM оснащен различными разъемами для подключения к различным компонентам компьютера. Так, для материнской платы предусмотрен разъем 20+4 pin, для процессора - 4+4-pin CPU, для видеокарт - 2 разъема 6+2-pin PCI-E и 1 разъем 12+4-pin PCI-E 5.1 (12V-2х6). Кроме того, блок питания имеет 3 разъема 4-pin IDE (Molex) и 6 разъемов 15-pin SATA, что позволяет подключить большое количество устройств. Сертификат 80 PLUS Bronze гарантирует высокую энергоэффективность устройства, что позволяет сэкономить электроэнергию и снизить расходы на оплату электроэнергии. Благодаря этому вы можете быть уверены в том, что ваш компьютер будет работать эффективно и экономично. Длина кабеля питания материнской платы составляет 50 см, что обеспечивает удобство при монтаже и подключении устройства. Блок питания Formula APMM-850BM идеально подходит для создания мощной игровой системы или рабочей станции, где требуется надежное и эффективное питание.



Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 850W

Отзывы о товаре Блок питания Formula V Line APMM-850BM 850W




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
140
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Formula APMM-850BM - это мощное устройство мощностью 850 Вт, которое обеспечивает стабильное и надежное питание вашего компьютера. Этот блок питания имеет стандарт ATX12V 3.1 и активный PFC, что гарантирует эффективную работу и минимальные потери энергии. Одной из особенностей этого блока питания является наличие вентилятора размером 140 мм, который обеспечивает отличное охлаждение и позволяет устройству работать бесшумно. Благодаря этому ваш компьютер будет функционировать бесперебойно и без перегрева. Formula APMM-850BM оснащен различными разъемами для подключения к различным компонентам компьютера. Так, для материнской платы предусмотрен разъем 20+4 pin, для процессора - 4+4-pin CPU, для видеокарт - 2 разъема 6+2-pin PCI-E и 1 разъем 12+4-pin PCI-E 5.1 (12V-2х6). Кроме того, блок питания имеет 3 разъема 4-pin IDE (Molex) и 6 разъемов 15-pin SATA, что позволяет подключить большое количество устройств. Сертификат 80 PLUS Bronze гарантирует высокую энергоэффективность устройства, что позволяет сэкономить электроэнергию и снизить расходы на оплату электроэнергии. Благодаря этому вы можете быть уверены в том, что ваш компьютер будет работать эффективно и экономично. Длина кабеля питания материнской платы составляет 50 см, что обеспечивает удобство при монтаже и подключении устройства. Блок питания Formula APMM-850BM идеально подходит для создания мощной игровой системы или рабочей станции, где требуется надежное и эффективное питание.


Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 850W
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Отзывы


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