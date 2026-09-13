Печатающая головка Hp Printhead (X4E75A)
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Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип чернил
пигментные
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724466
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип чернил
пигментные
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
10х5х4
Вес, г.
100
Описание товара Печатающая головка Hp Printhead (X4E75A)
Печатающая головка HP X4E75A поставляется в герметичном блистере с защитными оранжевыми пленками и заглушками, которые снимаются непосредственно перед установкой. Она позволяет быстро восстановить работоспособность МФУ, если штатные дюзы забились из-за длительного простоя оборудования, использования некачественных альтернативных красок или естественного износа термоэлементов. Конструкция каретки принтеров HP поддерживает простую замену «в один клик» — пользователю достаточно отжать синий фиксатор, вынуть старый блок и вставить новый до щелчка, без обращения в сервисный центр.
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Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип чернил
пигментные
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Малайзия
Печатающая головка HP X4E75A поставляется в герметичном блистере с защитными оранжевыми пленками и заглушками, которые снимаются непосредственно перед установкой. Она позволяет быстро восстановить работоспособность МФУ, если штатные дюзы забились из-за длительного простоя оборудования, использования некачественных альтернативных красок или естественного износа термоэлементов. Конструкция каретки принтеров HP поддерживает простую замену «в один клик» — пользователю достаточно отжать синий фиксатор, вынуть старый блок и вставить новый до щелчка, без обращения в сервисный центр.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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