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Картридж Canon PF-04 3630B001 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Canon PF-04 3630B001 черный

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Картридж Canon PF-04 3630B001 черный - фото 1
Картридж Canon PF-04 3630B001 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
  • Картридж Canon PF-04 3630B001 черный - фото 1
  • Картридж Canon PF-04 3630B001 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 318928
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х8
Вес, г.
200

Описание товара Картридж Canon PF-04 3630B001 черный

Печатающая головка Canon PF-04 демонстрирует совместимость с широкоформатными лазерными принтерами (плоттерами) моделей Canon iPF650, Canon iPF655, Canon iPF750 и Canon iPF755. Изделие рассчитано на печать документов и изображений в черно-белом цвете и предназначено для создания отпечатков высокого качества. Выполненные с использование данной печатающей головки отпечатки привлекают четкостью линий, насыщенностью цвета, устойчивостью и стойкостью к смазыванию, быстрым высыханием.

Отзывы о товаре Картридж Canon PF-04 3630B001 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Печатающая головка Canon PF-04 демонстрирует совместимость с широкоформатными лазерными принтерами (плоттерами) моделей Canon iPF650, Canon iPF655, Canon iPF750 и Canon iPF755. Изделие рассчитано на печать документов и изображений в черно-белом цвете и предназначено для создания отпечатков высокого качества. Выполненные с использование данной печатающей головки отпечатки привлекают четкостью линий, насыщенностью цвета, устойчивостью и стойкостью к смазыванию, быстрым высыханием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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