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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
HP
Ресурс (страниц)
775
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 372730
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Описание товара Картридж струйный HP №91 C9468A пурпурный
Картридж для струйных принтеров HP - это высококачественное решение для надежной и продуктивной печати. Бренд HP гарантирует стабильное качество и продолжительный срок службы продукции. Данный картридж в пурпурном цвете обеспечивает яркие и насыщенные цвета, что особенно важно при печати изображений и графики.
Этот картридж совместим с рядом моделей принтеров HP, включая q6651a, q6652a, q6653a и q6654a, что делает его универсальным выбором для пользователей техники данного бренда. Специально разработанный для работы в паре с совместимыми устройствами HP, он обеспечивает оптимальное распределение чернил и точное воспроизведение цветов.
Выбирая картридж HP, вы получаете не только безупречное качество печати, но и уверенность в надежной работе вашего устройства.
Картридж для струйных принтеров HP - это высококачественное решение для надежной и продуктивной печати. Бренд HP гарантирует стабильное качество и продолжительный срок службы продукции. Данный картридж в пурпурном цвете обеспечивает яркие и насыщенные цвета, что особенно важно при печати изображений и графики.
Этот картридж совместим с рядом моделей принтеров HP, включая q6651a, q6652a, q6653a и q6654a, что делает его универсальным выбором для пользователей техники данного бренда. Специально разработанный для работы в паре с совместимыми устройствами HP, он обеспечивает оптимальное распределение чернил и точное воспроизведение цветов.
Выбирая картридж HP, вы получаете не только безупречное качество печати, но и уверенность в надежной работе вашего устройства.
Картридж струйный HP №91 C9468A пурпурный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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