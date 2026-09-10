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Картридж струйный HP №91 C9468A пурпурный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный HP №91 C9468A пурпурный

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Картридж струйный HP №91 C9468A пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
HP
Ресурс (страниц)
775
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 372730
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
HP
Ресурс (страниц)
775
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.1

Описание товара Картридж струйный HP №91 C9468A пурпурный

Картридж для струйных принтеров HP - это высококачественное решение для надежной и продуктивной печати. Бренд HP гарантирует стабильное качество и продолжительный срок службы продукции. Данный картридж в пурпурном цвете обеспечивает яркие и насыщенные цвета, что особенно важно при печати изображений и графики. Этот картридж совместим с рядом моделей принтеров HP, включая q6651a, q6652a, q6653a и q6654a, что делает его универсальным выбором для пользователей техники данного бренда. Специально разработанный для работы в паре с совместимыми устройствами HP, он обеспечивает оптимальное распределение чернил и точное воспроизведение цветов. Выбирая картридж HP, вы получаете не только безупречное качество печати, но и уверенность в надежной работе вашего устройства.

Отзывы о товаре Картридж струйный HP №91 C9468A пурпурный




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
HP
Ресурс (страниц)
775
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для струйных принтеров HP - это высококачественное решение для надежной и продуктивной печати. Бренд HP гарантирует стабильное качество и продолжительный срок службы продукции. Данный картридж в пурпурном цвете обеспечивает яркие и насыщенные цвета, что особенно важно при печати изображений и графики. Этот картридж совместим с рядом моделей принтеров HP, включая q6651a, q6652a, q6653a и q6654a, что делает его универсальным выбором для пользователей техники данного бренда. Специально разработанный для работы в паре с совместимыми устройствами HP, он обеспечивает оптимальное распределение чернил и точное воспроизведение цветов. Выбирая картридж HP, вы получаете не только безупречное качество печати, но и уверенность в надежной работе вашего устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный HP №91 C9468A пурпурный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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