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Картридж струйный HP №91 C9464A черный матовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный HP №91 C9464A черный матовый

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Картридж струйный HP №91 C9464A черный матовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 372729
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
для Z6100, Z6100ps,
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
черный матовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
1.1

Описание товара Картридж струйный HP №91 C9464A черный матовый

Картридж струйный HP 91 - C9464A (C9464A) черный-матовый 775 мл для струйного принтера HP Z6100, HP Z6100ps.

Отзывы о товаре Картридж струйный HP №91 C9464A черный матовый




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
для Z6100, Z6100ps,
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
черный матовый
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж струйный HP 91 - C9464A (C9464A) черный-матовый 775 мл для струйного принтера HP Z6100, HP Z6100ps.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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