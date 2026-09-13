Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
сублимационный
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724446
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Описание товара Картридж Epson Dye Sublimation Black T49N100 (140mL) (C13T49N100)
Оригинальный чернильный контейнер Epson T49N100 (C13T49N100) является базовым компонентом для создания качественной сувенирной продукции и текстиля методом термопереноса. Уникальная химическая формула сублимационных чернил обеспечивает глубокий, контрастный черный цвет, который не блекнет после переноса на ткань, кружки, металл или чехлы. Заправочный носик флакона оснащен специальным клапаном, форма которого идеально подходит к заправочному отверстию черного бака СНПЧ принтеров SureColor. Это предотвращает случайное проливание состава и исключает попадание воздуха в систему. Родной состав чернил гарантирует стабильный ток красителя и защищает микроскопические дюзы оригинальной печатающей головки PrecisionCore от засорения.
Оригинальный чернильный контейнер Epson T49N100 (C13T49N100) является базовым компонентом для создания качественной сувенирной продукции и текстиля методом термопереноса. Уникальная химическая формула сублимационных чернил обеспечивает глубокий, контрастный черный цвет, который не блекнет после переноса на ткань, кружки, металл или чехлы. Заправочный носик флакона оснащен специальным клапаном, форма которого идеально подходит к заправочному отверстию черного бака СНПЧ принтеров SureColor. Это предотвращает случайное проливание состава и исключает попадание воздуха в систему. Родной состав чернил гарантирует стабильный ток красителя и защищает микроскопические дюзы оригинальной печатающей головки PrecisionCore от засорения.
Картридж Epson Dye Sublimation Black T49N100 (140mL) (C13T49N100) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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