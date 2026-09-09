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Картридж Brother LC1280XLBK для Brother MFC-J6510DW/J6910DW, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Brother LC1280XLBK для Brother MFC-J6510DW/J6910DW, черный

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Картридж Brother LC1280XLBK для Brother MFC-J6510DW/J6910DW, черный - фото 1
Картридж Brother LC1280XLBK для Brother MFC-J6510DW/J6910DW, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Brother
  • Картридж Brother LC1280XLBK для Brother MFC-J6510DW/J6910DW, черный - фото 1
  • Картридж Brother LC1280XLBK для Brother MFC-J6510DW/J6910DW, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168359
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Характеристики

Бренд
Brother Records
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
MFC-J6510DW, MFC-J6910DW
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Brother
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х13х9
Вес, г.
100

Описание товара Картридж Brother LC1280XLBK для Brother MFC-J6510DW/J6910DW, черный

Нужен картридж, который позволяет напечатать больше страниц, не жертвуя качеством? В таком случае выберите оригинальный чернильный картридж повышенной емкости: с ним печать обойдется дешевле, а качество будет соответствовать высочайшим стандартам Brother.

Отзывы о товаре Картридж Brother LC1280XLBK для Brother MFC-J6510DW/J6910DW, черный




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Характеристики
Бренд
Brother Records
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
MFC-J6510DW, MFC-J6910DW
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Brother
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Нужен картридж, который позволяет напечатать больше страниц, не жертвуя качеством? В таком случае выберите оригинальный чернильный картридж повышенной емкости: с ним печать обойдется дешевле, а качество будет соответствовать высочайшим стандартам Brother.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Brother LC1280XLBK для Brother MFC-J6510DW/J6910DW, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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