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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
2300
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
26
Скорость копирования, стр/мин
26
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
141 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723769
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Описание товара МФУ лазерное CANON imageRUNNER C3326i MFP (5965C005)
Лазерное МФУ CANON сочетает печать, копирование и работу с документами формата до A3. Цветная печать в 4 цветах, разрешение до 1200?1200 dpi и поддержка печати фотографий помогают создавать детализированные материалы с насыщенной цветопередачей.
Скорость печати достигает 26 стр/мин как в чёрно-белом, так и в цветном режиме, а скорость копирования — 26 л/мин. Автоподатчик упрощает обработку многостраничных документов, а двусторонняя печать помогает рационально использовать бумагу.
МФУ оснащено оперативной памятью до 2048 Мб, лотком подачи на 2300 и выходным лотком на 250 листов. Рекомендованный объём печати — до 2000 страниц в месяц, поэтому устройство удобно для регулярной работы с документами, презентациями и цветными материалами.
Лазерное МФУ CANON сочетает печать, копирование и работу с документами формата до A3. Цветная печать в 4 цветах, разрешение до 1200?1200 dpi и поддержка печати фотографий помогают создавать детализированные материалы с насыщенной цветопередачей.
Скорость печати достигает 26 стр/мин как в чёрно-белом, так и в цветном режиме, а скорость копирования — 26 л/мин. Автоподатчик упрощает обработку многостраничных документов, а двусторонняя печать помогает рационально использовать бумагу.
МФУ оснащено оперативной памятью до 2048 Мб, лотком подачи на 2300 и выходным лотком на 250 листов. Рекомендованный объём печати — до 2000 страниц в месяц, поэтому устройство удобно для регулярной работы с документами, презентациями и цветными материалами.
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