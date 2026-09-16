Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR100-Outdoor
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723646
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Локальное, удаленное управление
Поддержка PoE
802.3af
Сетевые протоколы и функции
DHCP-сервер, Dynamic DNS (DDNS), PoE, UPnP, протокол IPv6
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
Роутер беспроводной TP-Link TL-MR100-Outdoor, кабель Ethernet RJ45 (10 м.), адаптер PoE, шнур питания переменного тока, руководство по быстрой установке, комплекты для монтажа на окно/стойку/стену.
Габариты, мм
227 х 55 х 100 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2
Описание товара Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR100-Outdoor
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR100-Outdoor работает в диапазоне 2.4 ГГц и поддерживает стандарт Wi-Fi 4 с максимальной скоростью передачи данных до 300 Мбит/с. Маршрутизатор устанавливают вне помещений, он оснащён внешними съёмными антеннами для стабильного сигнала. Встроенный 3G/4G модем расширяет варианты подключения к интернету через мобильные сети.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Локальное, удаленное управление
Поддержка PoE
802.3af
Сетевые протоколы и функции
DHCP-сервер, Dynamic DNS (DDNS), PoE, UPnP, протокол IPv6
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
Роутер беспроводной TP-Link TL-MR100-Outdoor, кабель Ethernet RJ45 (10 м.), адаптер PoE, шнур питания переменного тока, руководство по быстрой установке, комплекты для монтажа на окно/стойку/стену.
Габариты, мм
227 х 55 х 100 мм
Страна производитель
Китай
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR100-Outdoor работает в диапазоне 2.4 ГГц и поддерживает стандарт Wi-Fi 4 с максимальной скоростью передачи данных до 300 Мбит/с. Маршрутизатор устанавливают вне помещений, он оснащён внешними съёмными антеннами для стабильного сигнала. Встроенный 3G/4G модем расширяет варианты подключения к интернету через мобильные сети.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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