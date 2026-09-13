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Видеокарта MSI RTX 5080 16G SHADOW 3X OC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI RTX 5080 16G SHADOW 3X OC

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Видеокарта MSI RTX 5080 16G SHADOW 3X OC - фото 1
Видеокарта MSI RTX 5080 16G SHADOW 3X OC - фото 2
Видеокарта MSI RTX 5080 16G SHADOW 3X OC - фото 3
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Видеокарта MSI RTX 5080 16G SHADOW 3X OC - фото 5
Видеокарта MSI RTX 5080 16G SHADOW 3X OC - фото 6
Видеокарта MSI RTX 5080 16G SHADOW 3X OC - фото 7
Видеокарта MSI RTX 5080 16G SHADOW 3X OC - фото 8
Видеокарта MSI RTX 5080 16G SHADOW 3X OC - фото 9
Видеокарта MSI RTX 5080 16G SHADOW 3X OC - фото 10
Видеокарта MSI RTX 5080 16G SHADOW 3X OC - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2640
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
303
  • Видеокарта MSI RTX 5080 16G SHADOW 3X OC - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX 5080 16G SHADOW 3X OC - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX 5080 16G SHADOW 3X OC - фото 3
  • Видеокарта MSI RTX 5080 16G SHADOW 3X OC - фото 4
  • Видеокарта MSI RTX 5080 16G SHADOW 3X OC - фото 5
  • Видеокарта MSI RTX 5080 16G SHADOW 3X OC - фото 6
  • Видеокарта MSI RTX 5080 16G SHADOW 3X OC - фото 7
  • Видеокарта MSI RTX 5080 16G SHADOW 3X OC - фото 8
  • Видеокарта MSI RTX 5080 16G SHADOW 3X OC - фото 9
  • Видеокарта MSI RTX 5080 16G SHADOW 3X OC - фото 10
  • Видеокарта MSI RTX 5080 16G SHADOW 3X OC - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
142 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723585
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2640
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
256 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
303
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х44х32
Вес, кг.
11.5

Описание товара Видеокарта MSI RTX 5080 16G SHADOW 3X OC

MSI GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC — это высокопроизводительная видеокарта, созданная для тех, кто стремится к максимальной производительности в играх и профессиональных задачах. Она сочетает в себе передовые технологии, такие как 5-е поколение тензорных ядер, 4-е поколение ядер для трассировки лучей и оптимизированные потоковые мультипроцессоры, что делает её идеальным выбором для апгрейда или сборки мощного игрового ПК. Высокая производительность благодаря 5-му поколению тензорных ядер Тензорные ядра 5-го поколения обеспечивают ускорение задач, связанных с искусственным интеллектом, включая поддержку FP4 и DLSS 4. Это позволяет значительно повысить производительность в играх, улучшая качество изображения и обеспечивая плавный геймплей даже на высоких настройках графики. DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling) использует ИИ для масштабирования изображения, что особенно полезно в играх с высоким разрешением. Оптимизированные потоковые мультипроцессоры для нейронных шейдеров Новые потоковые мультипроцессоры видеокарты оптимизированы для работы с нейронными шейдерами, что делает её идеальной для современных игр и приложений, использующих сложные графические эффекты. Это обеспечивает более высокую производительность и реалистичность в визуализации, что особенно важно для геймеров и создателей контента. 4-е поколение ядер для трассировки лучей: реалистичная графика С 4-м поколением ядер для трассировки лучей видеокарта способна обрабатывать мегагеометрию, что позволяет создавать невероятно детализированные и реалистичные сцены. Трассировка лучей обеспечивает точное моделирование света, теней и отражений, что делает игры и визуальные проекты ещё более immersive. 16 ГБ видеопамяти: запас для будущих задач Объём видеопамяти в 16 ГБ обеспечивает достаточный запас для работы с современными играми и приложениями, требующими высокой производительности. Это особенно важно для игр с высоким разрешением (4K и выше), а также для задач, связанных с 3D-моделированием, рендерингом и работой с ИИ. Предварительный разгон и эффективное охлаждение Видеокарта поставляется с заводским разгоном (OC), что обеспечивает дополнительный прирост производительности по сравнению с базовыми моделями. Система охлаждения SHADOW 3X гарантирует стабильную работу даже под высокой нагрузкой, предотвращая перегрев и поддерживая оптимальную температуру. Идеальный выбор для апгрейда или сборки ПК MSI GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC — это отличное решение для тех, кто хочет собрать мощный игровой ПК или обновить существующий. Она сочетает в себе передовые технологии, высокую производительность и надёжность, что делает её идеальной для геймеров, энтузиастов и профессионалов.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX 5080 16G SHADOW 3X OC




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2640
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
303
Страна производитель
Китай
Описание
MSI GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC — это высокопроизводительная видеокарта, созданная для тех, кто стремится к максимальной производительности в играх и профессиональных задачах. Она сочетает в себе передовые технологии, такие как 5-е поколение тензорных ядер, 4-е поколение ядер для трассировки лучей и оптимизированные потоковые мультипроцессоры, что делает её идеальным выбором для апгрейда или сборки мощного игрового ПК. Высокая производительность благодаря 5-му поколению тензорных ядер Тензорные ядра 5-го поколения обеспечивают ускорение задач, связанных с искусственным интеллектом, включая поддержку FP4 и DLSS 4. Это позволяет значительно повысить производительность в играх, улучшая качество изображения и обеспечивая плавный геймплей даже на высоких настройках графики. DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling) использует ИИ для масштабирования изображения, что особенно полезно в играх с высоким разрешением. Оптимизированные потоковые мультипроцессоры для нейронных шейдеров Новые потоковые мультипроцессоры видеокарты оптимизированы для работы с нейронными шейдерами, что делает её идеальной для современных игр и приложений, использующих сложные графические эффекты. Это обеспечивает более высокую производительность и реалистичность в визуализации, что особенно важно для геймеров и создателей контента. 4-е поколение ядер для трассировки лучей: реалистичная графика С 4-м поколением ядер для трассировки лучей видеокарта способна обрабатывать мегагеометрию, что позволяет создавать невероятно детализированные и реалистичные сцены. Трассировка лучей обеспечивает точное моделирование света, теней и отражений, что делает игры и визуальные проекты ещё более immersive. 16 ГБ видеопамяти: запас для будущих задач Объём видеопамяти в 16 ГБ обеспечивает достаточный запас для работы с современными играми и приложениями, требующими высокой производительности. Это особенно важно для игр с высоким разрешением (4K и выше), а также для задач, связанных с 3D-моделированием, рендерингом и работой с ИИ. Предварительный разгон и эффективное охлаждение Видеокарта поставляется с заводским разгоном (OC), что обеспечивает дополнительный прирост производительности по сравнению с базовыми моделями. Система охлаждения SHADOW 3X гарантирует стабильную работу даже под высокой нагрузкой, предотвращая перегрев и поддерживая оптимальную температуру. Идеальный выбор для апгрейда или сборки ПК MSI GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC — это отличное решение для тех, кто хочет собрать мощный игровой ПК или обновить существующий. Она сочетает в себе передовые технологии, высокую производительность и надёжность, что делает её идеальной для геймеров, энтузиастов и профессионалов.
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