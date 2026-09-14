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Видеокарта Gigabyte GV-N5080GAMING OC-16GD (V1.0) RTX5080 16Gb PCI-E 5.0 256bit GDDR7 2730/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte GV-N5080GAMING OC-16GD (V1.0) RTX5080 16Gb PCI-E 5.0 256bit GDDR7 2730/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret

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Видеокарта Gigabyte GV-N5080GAMING OC-16GD (V1.0) RTX5080 16Gb PCI-E 5.0 256bit GDDR7 2730/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 1
Видеокарта Gigabyte GV-N5080GAMING OC-16GD (V1.0) RTX5080 16Gb PCI-E 5.0 256bit GDDR7 2730/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 2
Видеокарта Gigabyte GV-N5080GAMING OC-16GD (V1.0) RTX5080 16Gb PCI-E 5.0 256bit GDDR7 2730/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 3
Видеокарта Gigabyte GV-N5080GAMING OC-16GD (V1.0) RTX5080 16Gb PCI-E 5.0 256bit GDDR7 2730/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 4
Видеокарта Gigabyte GV-N5080GAMING OC-16GD (V1.0) RTX5080 16Gb PCI-E 5.0 256bit GDDR7 2730/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 5
Видеокарта Gigabyte GV-N5080GAMING OC-16GD (V1.0) RTX5080 16Gb PCI-E 5.0 256bit GDDR7 2730/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
340
  • Видеокарта Gigabyte GV-N5080GAMING OC-16GD (V1.0) RTX5080 16Gb PCI-E 5.0 256bit GDDR7 2730/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte GV-N5080GAMING OC-16GD (V1.0) RTX5080 16Gb PCI-E 5.0 256bit GDDR7 2730/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte GV-N5080GAMING OC-16GD (V1.0) RTX5080 16Gb PCI-E 5.0 256bit GDDR7 2730/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte GV-N5080GAMING OC-16GD (V1.0) RTX5080 16Gb PCI-E 5.0 256bit GDDR7 2730/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte GV-N5080GAMING OC-16GD (V1.0) RTX5080 16Gb PCI-E 5.0 256bit GDDR7 2730/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte GV-N5080GAMING OC-16GD (V1.0) RTX5080 16Gb PCI-E 5.0 256bit GDDR7 2730/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
153 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735251
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Количество поддерживаемых мониторов
4
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х27х11
Вес, кг.
3.1

Описание товара Видеокарта Gigabyte GV-N5080GAMING OC-16GD (V1.0) RTX5080 16Gb PCI-E 5.0 256bit GDDR7 2730/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret

Видеокарта Gigabyte GV-N5080GAMING OC-16GD (V1.0) RTX5080 16Gb PCI-E 5.0 256bit GDDR7 2730/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte GV-N5080GAMING OC-16GD (V1.0) RTX5080 16Gb PCI-E 5.0 256bit GDDR7 2730/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Количество поддерживаемых мониторов
4
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
340
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Gigabyte GV-N5080GAMING OC-16GD (V1.0) RTX5080 16Gb PCI-E 5.0 256bit GDDR7 2730/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte GV-N5080GAMING OC-16GD (V1.0) RTX5080 16Gb PCI-E 5.0 256bit GDDR7 2730/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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