Видеокарта PALIT NE75080019T2-GB2031A RTX5080 GAMINGPRO 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI

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Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
331
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
173 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733065
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Видеокарта RTX 5080 GAMINGPRO — это мощное устройство для тех, кто ищет высокую производительность в играх и работе с графикой. Она оснащена 16 ГБ памяти GDDR7, что обеспечивает быструю обработку данных и плавный игровой процесс.
Основные характеристики:
* 256-битная шина памяти для высокой пропускной способности.
* Поддержка трёх портов DP и одного HDMI, что позволяет подключать несколько мониторов одновременно.
* Три вентилятора для эффективного охлаждения, что помогает поддерживать оптимальную температуру даже при высоких нагрузках.
Эта видеокарта идеально подходит для геймеров и профессионалов, работающих с графически интенсивными приложениями. Она обеспечит вам высокое качество изображения и отличную производительность в самых требовательных играх и программах.
Видеокарта RTX 5080 GAMINGPRO — это мощное устройство для тех, кто ищет высокую производительность в играх и работе с графикой. Она оснащена 16 ГБ памяти GDDR7, что обеспечивает быструю обработку данных и плавный игровой процесс.
Основные характеристики:
* 256-битная шина памяти для высокой пропускной способности.
* Поддержка трёх портов DP и одного HDMI, что позволяет подключать несколько мониторов одновременно.
* Три вентилятора для эффективного охлаждения, что помогает поддерживать оптимальную температуру даже при высоких нагрузках.
Эта видеокарта идеально подходит для геймеров и профессионалов, работающих с графически интенсивными приложениями. Она обеспечит вам высокое качество изображения и отличную производительность в самых требовательных играх и программах.
Видеокарта PALIT NE75080019T2-GB2031A RTX5080 GAMINGPRO 16GB GDDR7 256bit 3-DP HDMI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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