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Wi-Fi-мост TENDA O6 Outdoor купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi-мост TENDA O6 Outdoor

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Wi-Fi-мост TENDA O6 Outdoor - фото 3
Wi-Fi-мост TENDA O6 Outdoor - фото 4
Wi-Fi-мост TENDA O6 Outdoor - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
  • Wi-Fi-мост TENDA O6 Outdoor - фото 1
  • Wi-Fi-мост TENDA O6 Outdoor - фото 2
  • Wi-Fi-мост TENDA O6 Outdoor - фото 3
  • Wi-Fi-мост TENDA O6 Outdoor - фото 4
  • Wi-Fi-мост TENDA O6 Outdoor - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723574
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Характеристики

Бренд
Tenda
Установка
настенная, на мачту
Размещение
уличное
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
Габариты
270*94.86*67.5 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Wi-Fi-мост TENDA O6 Outdoor

O6 5GHz Outdoor CPE разработан для решений PtP и P2MP для передачи данных видеонаблюдения и беспроводного широкополосного доступа. Благодаря беспроводной технологии 11ac и порту Gigabit Ethernet, максимальная пропускная способность при подключении по протоколу ptp может достигать 450 Мбит / с. Он оснащен направленной антенной с двойной поляризацией 16 дБи, обеспечивающей эффективный способ приема и поддержания стабильного соединения на большом расстоянии.

Отзывы о товаре Wi-Fi-мост TENDA O6 Outdoor




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Характеристики
Бренд
Tenda
Установка
настенная, на мачту
Размещение
уличное
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
Габариты
270*94.86*67.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
O6 5GHz Outdoor CPE разработан для решений PtP и P2MP для передачи данных видеонаблюдения и беспроводного широкополосного доступа. Благодаря беспроводной технологии 11ac и порту Gigabit Ethernet, максимальная пропускная способность при подключении по протоколу ptp может достигать 450 Мбит / с. Он оснащен направленной антенной с двойной поляризацией 16 дБи, обеспечивающей эффективный способ приема и поддержания стабильного соединения на большом расстоянии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi-мост TENDA O6 Outdoor - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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