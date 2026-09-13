Wi-Fi-мост TENDA O6 Outdoor
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723574
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Установка
настенная, на мачту
Размещение
уличное
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
Габариты
270*94.86*67.5 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Wi-Fi-мост TENDA O6 Outdoor
O6 5GHz Outdoor CPE разработан для решений PtP и P2MP для передачи данных видеонаблюдения и беспроводного широкополосного доступа. Благодаря беспроводной технологии 11ac и порту Gigabit Ethernet, максимальная пропускная способность при подключении по протоколу ptp может достигать 450 Мбит / с. Он оснащен направленной антенной с двойной поляризацией 16 дБи, обеспечивающей эффективный способ приема и поддержания стабильного соединения на большом расстоянии.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитРадиомост Ubiquiti LiteBeam M5 LBE-M5-23 5ГГц N150 23dBi 1x100Mb
-
В наличииЦена 6 070 руб. 7 240 руб.1518 руб. в СплитРадиомост Ubiquiti NanoStation Loco M2 LOCOM2 2.4ГГц N150 8dBi 1...
-
В наличииЦена 7 170 руб.1793 руб. в СплитРадиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x...
-
В наличииЦена 7 900 руб.1975 руб. в СплитWi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 состояние хорошее
-
В наличииЦена 7 900 руб.1975 руб. в СплитWi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 состояние хорошее
-
В наличииЦена 9 900 руб.2475 руб. в СплитРадиомост Ubiquiti NanoStation M2 NSM2 2.4ГГц N150 11dBi 1x100Mb
-
В наличииЦена 11 010 руб.2753 руб. в СплитРадиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19d...
-
В наличииЦена 11 180 руб.2795 руб. в СплитРадиомост MikroTik LHG 5 ax LHG-5AXD 5ГГц AX1200 24.5dBi 1x1Gb
-
В наличииЦена 13 500 руб.3375 руб. в СплитРадиомост MikroTik LHG XL 5 ax LHG-5AXD-XL 5ГГц AX1200 27dBi 1x1...
-
В наличииЦена 15 650 руб.3913 руб. в СплитРадиомост TP-Link EAP211-BRIDGE KIT 5ГГц AC867 3x1Gb PoE
-
В наличииЦена 23 750 руб.5938 руб. в СплитРадиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC-620 PBE-5AC-620 5ГГц AC450 29dB...
-
В наличииЦена 24 460 руб.6115 руб. в СплитРадиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC Gen2 PBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 25...
Бренд
Установка
настенная, на мачту
Размещение
уличное
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
Габариты
270*94.86*67.5 мм
Страна производитель
Китай
O6 5GHz Outdoor CPE разработан для решений PtP и P2MP для передачи данных видеонаблюдения и беспроводного широкополосного доступа. Благодаря беспроводной технологии 11ac и порту Gigabit Ethernet, максимальная пропускная способность при подключении по протоколу ptp может достигать 450 Мбит / с. Он оснащен направленной антенной с двойной поляризацией 16 дБи, обеспечивающей эффективный способ приема и поддержания стабильного соединения на большом расстоянии.
Wi-Fi-мост TENDA O6 Outdoor - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi-мост TENDA O6 Outdoor