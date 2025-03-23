Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 680 руб.
В наличии
Код товара: 196758
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 680 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество внутренних антенн
1
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Размеры в упаковке, см
21х10х8
Вес, кг.
11.6
Описание товара Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb
Ubiquiti NanoStation LocoM5, 5 GHZ, 13 dBi, 1 x 10/100 Ethernet Port, Power method - Passive Power over Ethernet , Outdoor UV Stabilized Plastic, Processor Atheros MIPS 24KC 400 MHz, 32 MB SDRAM, 8 MB Flash, Pole Mounting Kit Included
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 900 руб.1975 руб. в СплитWi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 состояние хорошее
-
В наличииЦена 7 900 руб.1975 руб. в СплитWi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 состояние хорошее
-
В наличииЦена 10 370 руб.2593 руб. в СплитРадиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19d...
-
В наличииЦена 10 710 руб.2678 руб. в СплитРадиомост MikroTik LHG 5 ax LHG-5AXD 5ГГц AX1200 24.5dBi 1x1Gb
-
В наличииЦена 12 020 руб.3005 руб. в СплитРадиомост MikroTik wAP 60G RBWAPG-60AD 60ГГц AD 1x1Gb
-
В наличииЦена 12 770 руб.3193 руб. в СплитРадиомост MikroTik LHG XL 5 ax LHG-5AXD-XL 5ГГц AX1200 27dBi 1x1...
-
В наличииЦена 14 420 руб.3605 руб. в СплитРадиомост TP-Link EAP211-BRIDGE KIT 5ГГц AC867 3x1Gb PoE
-
В наличииЦена 21 910 руб.5478 руб. в СплитРадиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC-620 PBE-5AC-620 5ГГц AC450 29dB...
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество внутренних антенн
1
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Ubiquiti NanoStation LocoM5, 5 GHZ, 13 dBi, 1 x 10/100 Ethernet Port, Power method - Passive Power over Ethernet , Outdoor UV Stabilized Plastic, Processor Atheros MIPS 24KC 400 MHz, 32 MB SDRAM, 8 MB Flash, Pole Mounting Kit Included
Достоинства:
Комментарий:
растояние 2км, скорость 75-80мбит, одно точка стояла на 17 этажном доме в радиусе очень много пятигерцовых wi-fi запятая несмотря на это скорость выдаёт нормальную
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию, всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Круто сделано, четко,детально, крупные антенны, высокое качество ,отличный товар, хороший продавец, быстро отправил заказ, спасибо вам большое !!!
Достоинства:
Комментарий:
Ubiquiti работают как швейцарские часы. Приехали хорошо упакованные, пломбы были вскрыты, в комплект положили переходник с китайской вилки.
Достоинства:
Комментарий:
быстрая отправка.пришло всё очень хорошо и надёжно упаковано.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. Всё рекомендую.
Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb
Достоинства:
Комментарий:
растояние 2км, скорость 75-80мбит, одно точка стояла на 17 этажном доме в радиусе очень много пятигерцовых wi-fi запятая несмотря на это скорость выдаёт нормальную
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию, всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Круто сделано, четко,детально, крупные антенны, высокое качество ,отличный товар, хороший продавец, быстро отправил заказ, спасибо вам большое !!!
Достоинства:
Комментарий:
Ubiquiti работают как швейцарские часы. Приехали хорошо упакованные, пломбы были вскрыты, в комплект положили переходник с китайской вилки.
Достоинства:
Комментарий:
быстрая отправка.пришло всё очень хорошо и надёжно упаковано.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. Всё рекомендую.