Wi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 состояние хорошее
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi мост
Количество внешних антенн
1
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
450 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 900 руб.
В наличии
Код товара: 584091
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 900 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi мост
Установка
на мачту
Размещение
уличное
Комплектация
Отражатель, обтекатель, кронштейны 3шт,зажим для плюса, комплект болтов, инструкция.
Количество внешних антенн
1
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
450 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
Габариты
459 x 308 x 261 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х30
Вес, кг.
4.6
Описание товара Wi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 состояние хорошее
Внешний вид: состояние хорошее.
Спецификация:
Подключение к интернету (WAN) Ethernet RJ-45
Частотный диапазон устройств Wi-Fi 5 ГГц
Стандарт Wi-Fi 802.11 ac (Wi-Fi 5)
Функции и особенности поддержка Power over Ethernet, режим моста, возможность установки вне помещения
Скорость портов 1 Гбит/с
Макс. скорость беспроводного соединения 450 Мбит/с
Количество LAN-портов 1
Комплектность: отражатель, обтекатель, кронштейны 3шт,зажим для плюса, комплект болтов, инструкция.
Гарантия 14 дней
Причина уценки: витринный образец, потертости, в комплекте отсутствуют задний корпус подачи антенны, гигабитный РоЕ с монтажным кронштейном, шнур питания.
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi мост
Установка
на мачту
Размещение
уличное
Комплектация
Отражатель, обтекатель, кронштейны 3шт,зажим для плюса, комплект болтов, инструкция.
Количество внешних антенн
1
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
450 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
Развернуть
Габариты
459 x 308 x 261 мм
Страна производитель
Китай
Внешний вид: состояние хорошее.
Спецификация:
Подключение к интернету (WAN) Ethernet RJ-45
Частотный диапазон устройств Wi-Fi 5 ГГц
Стандарт Wi-Fi 802.11 ac (Wi-Fi 5)
Функции и особенности поддержка Power over Ethernet, режим моста, возможность установки вне помещения
Скорость портов 1 Гбит/с
Макс. скорость беспроводного соединения 450 Мбит/с
Количество LAN-портов 1
Комплектность: отражатель, обтекатель, кронштейны 3шт,зажим для плюса, комплект болтов, инструкция.
Гарантия 14 дней
Причина уценки: витринный образец, потертости, в комплекте отсутствуют задний корпус подачи антенны, гигабитный РоЕ с монтажным кронштейном, шнур питания.
Wi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 состояние хорошее - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7900 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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