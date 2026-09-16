Top.Mail.Ru
Радиомост MikroTik LHG XL 5 ax LHG-5AXD-XL 5ГГц AX1200 27dBi 1x1Gb купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Радиомост MikroTik LHG XL 5 ax LHG-5AXD-XL 5ГГц AX1200 27dBi 1x1Gb

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi роутер радио MikroTik CPE LHG-5axD-XL - фото 1
Wi-Fi роутер радио MikroTik CPE LHG-5axD-XL - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество внешних антенн
1
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
  • Wi-Fi роутер радио MikroTik CPE LHG-5axD-XL - фото 1
  • Wi-Fi роутер радио MikroTik CPE LHG-5axD-XL - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 500 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723205
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Радиомост MikroTik LHG XL 5 ax LHG-5AXD-XL 5ГГц AX1200 27dBi 1x1Gb
13 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Установка
на мачту
Размещение
уличное
Комплектация
Радиоустройство 1 шт., Адаптер питания 24 В, 0,38 А 1 шт., Гигабитный PoE-инжектор 1 шт., Металлический хомут 2 шт., Набор для крепления K-LHG 1 шт.
Количество внешних антенн
1
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
Габариты
550 x 245 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3

Описание товара Радиомост MikroTik LHG XL 5 ax LHG-5AXD-XL 5ГГц AX1200 27dBi 1x1Gb

Уличное радиоустройство для соединений "Точка-Точка" или использования в качестве CPE в каналах дальней связи. Поддерживает Wi-Fi 6 и оснащено прочным корпусом. Интегрированная сетчатая антенна имеет коэффициент усиления 27 дБи. Также доступна модель на 24,5 дБи — LHG 5 ax. Нужна стабильная скоростная связь на больших расстояниях? Неважно, организуете ли вы радиомост между двумя зданиями, подключаете удалённый объект или делитесь интернетом с близлежащей инфраструктурой — серия LHG с Wi-Fi 6 создана для решения этих задач. И самое лучшее: сохранена цена предыдущего поколения устройств. Высокая производительность, большой радиус действия и Wi-Fi 6 — все это не выходя за рамки бюджета.

Отзывы о товаре Радиомост MikroTik LHG XL 5 ax LHG-5AXD-XL 5ГГц AX1200 27dBi 1x1Gb




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Mikrotik
Установка
на мачту
Размещение
уличное
Комплектация
Радиоустройство 1 шт., Адаптер питания 24 В, 0,38 А 1 шт., Гигабитный PoE-инжектор 1 шт., Металлический хомут 2 шт., Набор для крепления K-LHG 1 шт.
Количество внешних антенн
1
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
Габариты
550 x 245 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Уличное радиоустройство для соединений "Точка-Точка" или использования в качестве CPE в каналах дальней связи. Поддерживает Wi-Fi 6 и оснащено прочным корпусом. Интегрированная сетчатая антенна имеет коэффициент усиления 27 дБи. Также доступна модель на 24,5 дБи — LHG 5 ax. Нужна стабильная скоростная связь на больших расстояниях? Неважно, организуете ли вы радиомост между двумя зданиями, подключаете удалённый объект или делитесь интернетом с близлежащей инфраструктурой — серия LHG с Wi-Fi 6 создана для решения этих задач. И самое лучшее: сохранена цена предыдущего поколения устройств. Высокая производительность, большой радиус действия и Wi-Fi 6 — все это не выходя за рамки бюджета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиомост MikroTik LHG XL 5 ax LHG-5AXD-XL 5ГГц AX1200 27dBi 1x1Gb - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...