Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC Gen2 PBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 25dBi 1x1Gb
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi мост
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 293104
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi мост
Макс. скорость беспроводного соединения
450
Скорость портов
1000
Стандарт беспроводной связи
802.11 a/n/ac
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
5.68
Описание товара Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC Gen2 PBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 25dBi 1x1Gb
Новая точка доступа PowerBeam 5ac-Gen2 является обновленной версией хорошо известного пользователям продукции Ubiquiti Networks радиомоста, который получил ряд доработок и изменений. Так, в новой ревизии используется операционная система AirOS 8, кроме того устройство получило доработанную схему защиты от электростатических разрядов.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Wi-Fi мост
Макс. скорость беспроводного соединения
450
Скорость портов
1000
Стандарт беспроводной связи
802.11 a/n/ac
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Новая точка доступа PowerBeam 5ac-Gen2 является обновленной версией хорошо известного пользователям продукции Ubiquiti Networks радиомоста, который получил ряд доработок и изменений. Так, в новой ревизии используется операционная система AirOS 8, кроме того устройство получило доработанную схему защиты от электростатических разрядов.
Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC Gen2 PBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 25dBi 1x1Gb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC Gen2 PBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 25dBi 1x1Gb