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Радиомост Ubiquiti NanoStation M2 NSM2 2.4ГГц N150 11dBi 1x100Mb купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиомост Ubiquiti NanoStation M2 NSM2 2.4ГГц N150 11dBi 1x100Mb

2 Отзывы
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Радиомост Ubiquiti NanoStation M2 NSM2 2.4ГГц N150 11dBi 1x100Mb - фото 1
Радиомост Ubiquiti NanoStation M2 NSM2 2.4ГГц N150 11dBi 1x100Mb - фото 2
Радиомост Ubiquiti NanoStation M2 NSM2 2.4ГГц N150 11dBi 1x100Mb - фото 3
Радиомост Ubiquiti NanoStation M2 NSM2 2.4ГГц N150 11dBi 1x100Mb - фото 4
Радиомост Ubiquiti NanoStation M2 NSM2 2.4ГГц N150 11dBi 1x100Mb - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество портов LAN
2
  • Радиомост Ubiquiti NanoStation M2 NSM2 2.4ГГц N150 11dBi 1x100Mb - фото 1
  • Радиомост Ubiquiti NanoStation M2 NSM2 2.4ГГц N150 11dBi 1x100Mb - фото 2
  • Радиомост Ubiquiti NanoStation M2 NSM2 2.4ГГц N150 11dBi 1x100Mb - фото 3
  • Радиомост Ubiquiti NanoStation M2 NSM2 2.4ГГц N150 11dBi 1x100Mb - фото 4
  • Радиомост Ubiquiti NanoStation M2 NSM2 2.4ГГц N150 11dBi 1x100Mb - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 900 руб. 
Начислим 159 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 196757
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Радиомост Ubiquiti NanoStation M2 NSM2 2.4ГГц N150 11dBi 1x100Mb
9 900 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество внутренних антенн
1
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
29х9х8
Вес, кг.
14.6

Описание товара Радиомост Ubiquiti NanoStation M2 NSM2 2.4ГГц N150 11dBi 1x100Mb

Точка доступу Wi-Fi Ubiquiti NSM2 - точка доступу для прокладки бездротових мостів на відстань 10 і більше кілометрів. Може працювати в режимі радіомосту, точки доступу, репитера. Швидко налаштовується за допомогою набору фірмових утиліт AirOS з простим і зрозумілим Mac-інтерфейсом. Потужна (400 мВт) радіочастина, інтегрована з продуктивною панельною антеною з шириною розгортки 55 °. NanoStation M2 від Ubiquiti призначена для організації стійкої Wi-Fi зв'язку для відеоконференцій, відео-систем. Точка доступу Nanostation M2 являє собою Wi-Fi 2.4Ghz передавач потужністю 600 міліват з інтегрованою секторною MIMO 2 ? 2 антеною з коефіцієнтом посилення 11dBi: дуже переконливо, особливо з огляду на більш ніж скромні розміри і вага всього в 400 грам. Точка доступу оснащена процесором Atheros MIPS 24KC з тактовою частотою 400Mhz і оперативною пам'яттю об'ємом 32MB. Пристрій укомплектовано PoE-інжектором, якої дозволить живити Nanostation M2 за допомогою витої пари, і стяжкою для монтажу на трубу. Цікава опція - під кришкою крім основного LAN-порту розташовується один додатковий. Оскільки він має підтримку функції живлення за технологією PoE, буде вельми зручно підключити до Nanostation M2 мережеву IP-камеру. Як і інші пристрої від компанії Ubiquiti, точка доступу Wi-Fi Ubiquiti NSM2 підтримує технологію Airmax, використання якої дозволяє запобігти колізії при бездротовій передачі даних на відстань. Інтелектуальний планувальник дасть можливість привласнити високий пріоритет відео- і голосовому трафіку, а також призначати пріоритети окремим клієнтам.

Отзывы о товаре Радиомост Ubiquiti NanoStation M2 NSM2 2.4ГГц N150 11dBi 1x100Mb

Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Lenny

Достоинства:


Комментарий:
Точка отличная, прислали быстро!
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Леонид Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные аппараты, за эту цену. Всё соответствует. Фирменный скотч-пломба на месте.



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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество внутренних антенн
1
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Страна производитель
США
Описание
Точка доступу Wi-Fi Ubiquiti NSM2 - точка доступу для прокладки бездротових мостів на відстань 10 і більше кілометрів. Може працювати в режимі радіомосту, точки доступу, репитера. Швидко налаштовується за допомогою набору фірмових утиліт AirOS з простим і зрозумілим Mac-інтерфейсом. Потужна (400 мВт) радіочастина, інтегрована з продуктивною панельною антеною з шириною розгортки 55 °. NanoStation M2 від Ubiquiti призначена для організації стійкої Wi-Fi зв'язку для відеоконференцій, відео-систем. Точка доступу Nanostation M2 являє собою Wi-Fi 2.4Ghz передавач потужністю 600 міліват з інтегрованою секторною MIMO 2 ? 2 антеною з коефіцієнтом посилення 11dBi: дуже переконливо, особливо з огляду на більш ніж скромні розміри і вага всього в 400 грам. Точка доступу оснащена процесором Atheros MIPS 24KC з тактовою частотою 400Mhz і оперативною пам'яттю об'ємом 32MB. Пристрій укомплектовано PoE-інжектором, якої дозволить живити Nanostation M2 за допомогою витої пари, і стяжкою для монтажу на трубу. Цікава опція - під кришкою крім основного LAN-порту розташовується один додатковий. Оскільки він має підтримку функції живлення за технологією PoE, буде вельми зручно підключити до Nanostation M2 мережеву IP-камеру. Як і інші пристрої від компанії Ubiquiti, точка доступу Wi-Fi Ubiquiti NSM2 підтримує технологію Airmax, використання якої дозволяє запобігти колізії при бездротовій передачі даних на відстань. Інтелектуальний планувальник дасть можливість привласнити високий пріоритет відео- і голосовому трафіку, а також призначати пріоритети окремим клієнтам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Lenny

Достоинства:


Комментарий:
Точка отличная, прислали быстро!
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Леонид Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные аппараты, за эту цену. Всё соответствует. Фирменный скотч-пломба на месте.


Купить Радиомост Ubiquiti NanoStation M2 NSM2 2.4ГГц N150 11dBi 1x100Mb - по цене 9900 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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