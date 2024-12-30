Радиомост Ubiquiti NanoStation M2 NSM2 2.4ГГц N150 11dBi 1x100Mb
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Характеристики
Описание товара Радиомост Ubiquiti NanoStation M2 NSM2 2.4ГГц N150 11dBi 1x100Mb
Точка доступу Wi-Fi Ubiquiti NSM2 - точка доступу для прокладки бездротових мостів на відстань 10 і більше кілометрів. Може працювати в режимі радіомосту, точки доступу, репитера. Швидко налаштовується за допомогою набору фірмових утиліт AirOS з простим і зрозумілим Mac-інтерфейсом. Потужна (400 мВт) радіочастина, інтегрована з продуктивною панельною антеною з шириною розгортки 55 °. NanoStation M2 від Ubiquiti призначена для організації стійкої Wi-Fi зв'язку для відеоконференцій, відео-систем. Точка доступу Nanostation M2 являє собою Wi-Fi 2.4Ghz передавач потужністю 600 міліват з інтегрованою секторною MIMO 2 ? 2 антеною з коефіцієнтом посилення 11dBi: дуже переконливо, особливо з огляду на більш ніж скромні розміри і вага всього в 400 грам. Точка доступу оснащена процесором Atheros MIPS 24KC з тактовою частотою 400Mhz і оперативною пам'яттю об'ємом 32MB. Пристрій укомплектовано PoE-інжектором, якої дозволить живити Nanostation M2 за допомогою витої пари, і стяжкою для монтажу на трубу. Цікава опція - під кришкою крім основного LAN-порту розташовується один додатковий. Оскільки він має підтримку функції живлення за технологією PoE, буде вельми зручно підключити до Nanostation M2 мережеву IP-камеру. Як і інші пристрої від компанії Ubiquiti, точка доступу Wi-Fi Ubiquiti NSM2 підтримує технологію Airmax, використання якої дозволяє запобігти колізії при бездротовій передачі даних на відстань. Інтелектуальний планувальник дасть можливість привласнити високий пріоритет відео- і голосовому трафіку, а також призначати пріоритети окремим клієнтам.
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Достоинства:
Комментарий:
Точка отличная, прислали быстро!
Достоинства:
Комментарий:
Отличные аппараты, за эту цену. Всё соответствует. Фирменный скотч-пломба на месте.
Отзывы о товаре Радиомост Ubiquiti NanoStation M2 NSM2 2.4ГГц N150 11dBi 1x100Mb
Достоинства:
Комментарий:
Точка отличная, прислали быстро!
Достоинства:
Комментарий:
Отличные аппараты, за эту цену. Всё соответствует. Фирменный скотч-пломба на месте.