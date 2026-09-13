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Wi-Fi-мост TENDA O4 CPE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi-мост TENDA O4 CPE

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Wi-Fi-мост TENDA O4 CPE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
100
  • Wi-Fi-мост TENDA O4 CPE - фото 1
  • Wi-Fi-мост TENDA O4 CPE - фото 2
  • Wi-Fi-мост TENDA O4 CPE - фото 3
  • Wi-Fi-мост TENDA O4 CPE - фото 4
  • Wi-Fi-мост TENDA O4 CPE - фото 5
  • Wi-Fi-мост TENDA O4 CPE - фото 6
  • Wi-Fi-мост TENDA O4 CPE - фото 7
  • Wi-Fi-мост TENDA O4 CPE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723573
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Характеристики

Бренд
Tenda
Установка
настенная, на мачту
Размещение
уличное
Комплектация
адаптер Passive PoE, документация, кабель питания Габариты и вес
Количество внутренних антенн
1
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
100
Габариты
94.86 x 67.5 x 270 мм
Вес, г.
5

Описание товара Wi-Fi-мост TENDA O4 CPE

Точка доступа Tenda O4 – корпоративное решение для создания высокоскоростного доступа к сети Интернет или расширения уже существующей сети. Данная модель может работать на частоте 5 ГГц, что может обеспечить производительность вплоть до 300 Мбит/с. Помимо этого модель отличается надежным и стабильным сигналом на большом расстоянии для самых разных устройств-клиентов, что обусловлено высокой мощностью передатчика, а также антеннами с большим усилением. Также модель поддерживает широкий ряд протоколов для защиты соединения. Точка доступа Tenda O4 выполнена в корпусе из высококачественных материалов и отличается большим запасом прочности и надежности, благодаря чему может размещаться на улице на мачте или стене. Для подключения клиентского оборудования на корпусе предусмотрен 1 сетевой порт. Для управления и настройки системы может использоваться удобный и интуитивный веб-интерфейс. Питание точки доступа возможно при помощи сети 220 В. Поставка устройства осуществляется в фирменной упаковке вместе с адаптером питания.

Отзывы о товаре Wi-Fi-мост TENDA O4 CPE




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Характеристики
Бренд
Tenda
Установка
настенная, на мачту
Размещение
уличное
Комплектация
адаптер Passive PoE, документация, кабель питания Габариты и вес
Количество внутренних антенн
1
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
100
Развернуть
Габариты
94.86 x 67.5 x 270 мм
Описание
Точка доступа Tenda O4 – корпоративное решение для создания высокоскоростного доступа к сети Интернет или расширения уже существующей сети. Данная модель может работать на частоте 5 ГГц, что может обеспечить производительность вплоть до 300 Мбит/с. Помимо этого модель отличается надежным и стабильным сигналом на большом расстоянии для самых разных устройств-клиентов, что обусловлено высокой мощностью передатчика, а также антеннами с большим усилением. Также модель поддерживает широкий ряд протоколов для защиты соединения. Точка доступа Tenda O4 выполнена в корпусе из высококачественных материалов и отличается большим запасом прочности и надежности, благодаря чему может размещаться на улице на мачте или стене. Для подключения клиентского оборудования на корпусе предусмотрен 1 сетевой порт. Для управления и настройки системы может использоваться удобный и интуитивный веб-интерфейс. Питание точки доступа возможно при помощи сети 220 В. Поставка устройства осуществляется в фирменной упаковке вместе с адаптером питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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