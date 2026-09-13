Wi-Fi-мост TENDA O4 CPE
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi-мост TENDA O4 CPE
Точка доступа Tenda O4 – корпоративное решение для создания высокоскоростного доступа к сети Интернет или расширения уже существующей сети. Данная модель может работать на частоте 5 ГГц, что может обеспечить производительность вплоть до 300 Мбит/с. Помимо этого модель отличается надежным и стабильным сигналом на большом расстоянии для самых разных устройств-клиентов, что обусловлено высокой мощностью передатчика, а также антеннами с большим усилением. Также модель поддерживает широкий ряд протоколов для защиты соединения. Точка доступа Tenda O4 выполнена в корпусе из высококачественных материалов и отличается большим запасом прочности и надежности, благодаря чему может размещаться на улице на мачте или стене. Для подключения клиентского оборудования на корпусе предусмотрен 1 сетевой порт. Для управления и настройки системы может использоваться удобный и интуитивный веб-интерфейс. Питание точки доступа возможно при помощи сети 220 В. Поставка устройства осуществляется в фирменной упаковке вместе с адаптером питания.
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