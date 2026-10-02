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Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC-620 PBE-5AC-620 5ГГц AC450 29dBi 1x1Gb купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC-620 PBE-5AC-620 5ГГц AC450 29dBi 1x1Gb

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Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC-620 PBE-5AC-620 5ГГц AC450 29dBi 1x1Gb - фото 1
Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC-620 PBE-5AC-620 5ГГц AC450 29dBi 1x1Gb - фото 2
Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC-620 PBE-5AC-620 5ГГц AC450 29dBi 1x1Gb - фото 3
Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC-620 PBE-5AC-620 5ГГц AC450 29dBi 1x1Gb - фото 4
Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC-620 PBE-5AC-620 5ГГц AC450 29dBi 1x1Gb - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
450 Мбит/с
Количество портов LAN
1
  • Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC-620 PBE-5AC-620 5ГГц AC450 29dBi 1x1Gb - фото 1
  • Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC-620 PBE-5AC-620 5ГГц AC450 29dBi 1x1Gb - фото 2
  • Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC-620 PBE-5AC-620 5ГГц AC450 29dBi 1x1Gb - фото 3
  • Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC-620 PBE-5AC-620 5ГГц AC450 29dBi 1x1Gb - фото 4
  • Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC-620 PBE-5AC-620 5ГГц AC450 29dBi 1x1Gb - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 910 руб. 
Начислим 351 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 293111
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC-620 PBE-5AC-620 5ГГц AC450 29dBi 1x1Gb
21 910 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi роутер
Установка
на мачту
Комплектация
PoE инжектор, документация, кабель питания, комплект для монтажа
Количество внутренних антенн
1
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
450 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Габариты
620x620x386 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х72х23
Вес, кг.
10.4

Описание товара Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC-620 PBE-5AC-620 5ГГц AC450 29dBi 1x1Gb

5 ГГц, стандарты 802.11a/n/ac, MIMO 2x2, 24dBm, Gigabit Ethernet

Отзывы о товаре Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC-620 PBE-5AC-620 5ГГц AC450 29dBi 1x1Gb




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi роутер
Установка
на мачту
Комплектация
PoE инжектор, документация, кабель питания, комплект для монтажа
Количество внутренних антенн
1
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
450 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Габариты
620x620x386 мм
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Страна производитель
Китай
Описание
5 ГГц, стандарты 802.11a/n/ac, MIMO 2x2, 24dBm, Gigabit Ethernet
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC-620 PBE-5AC-620 5ГГц AC450 29dBi 1x1Gb - стоимость товара 21910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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