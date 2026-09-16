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Радиомост TP-Link EAP211-BRIDGE KIT 5ГГц AC867 3x1Gb PoE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиомост TP-Link EAP211-BRIDGE KIT 5ГГц AC867 3x1Gb PoE

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Wi-Fi мост TP-Link EAP211-Bridge KIT - фото 2
Wi-Fi мост TP-Link EAP211-Bridge KIT - фото 3
Wi-Fi мост TP-Link EAP211-Bridge KIT - фото 4
Wi-Fi мост TP-Link EAP211-Bridge KIT - фото 5
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Wi-Fi мост TP-Link EAP211-Bridge KIT - фото 7
Wi-Fi мост TP-Link EAP211-Bridge KIT - фото 8
Wi-Fi мост TP-Link EAP211-Bridge KIT - фото 9
Wi-Fi мост TP-Link EAP211-Bridge KIT - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
3
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
  • Wi-Fi мост TP-Link EAP211-Bridge KIT - фото 1
  • Wi-Fi мост TP-Link EAP211-Bridge KIT - фото 2
  • Wi-Fi мост TP-Link EAP211-Bridge KIT - фото 3
  • Wi-Fi мост TP-Link EAP211-Bridge KIT - фото 4
  • Wi-Fi мост TP-Link EAP211-Bridge KIT - фото 5
  • Wi-Fi мост TP-Link EAP211-Bridge KIT - фото 6
  • Wi-Fi мост TP-Link EAP211-Bridge KIT - фото 7
  • Wi-Fi мост TP-Link EAP211-Bridge KIT - фото 8
  • Wi-Fi мост TP-Link EAP211-Bridge KIT - фото 9
  • Wi-Fi мост TP-Link EAP211-Bridge KIT - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 640 руб. 
Начислим 251 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723680
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Радиомост TP-Link EAP211-BRIDGE KIT 5ГГц AC867 3x1Gb PoE
15 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Установка
на мачту
Размещение
уличное
Комплектация
Комплект EAP211-Bridge, Адаптер пассивного PoE, Шнур питания, Руководство по установке, Монтажный комплект
Количество внутренних антенн
2
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
3
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
Безопасность
WPA, WPA2
Габариты
60x224x79 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.44

Описание товара Радиомост TP-Link EAP211-BRIDGE KIT 5ГГц AC867 3x1Gb PoE

Точка доступа TP-Link EAP211-Bridge KIT поддерживает работу в диапазоне 5 ГГц. Внутренняя антенна гарантирует стабильный сигнал и широкую зону покрытия. Благодаря расширенным настройкам вы можете собирать статистику Wi-Fi, проводить балансировку нагрузки и использовать доступные функции для контроля и безопасной работы в беспроводной сети.

Отзывы о товаре Радиомост TP-Link EAP211-BRIDGE KIT 5ГГц AC867 3x1Gb PoE




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Характеристики
Бренд
TP-link
Установка
на мачту
Размещение
уличное
Комплектация
Комплект EAP211-Bridge, Адаптер пассивного PoE, Шнур питания, Руководство по установке, Монтажный комплект
Количество внутренних антенн
2
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
3
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
Развернуть
Безопасность
WPA, WPA2
Габариты
60x224x79 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа TP-Link EAP211-Bridge KIT поддерживает работу в диапазоне 5 ГГц. Внутренняя антенна гарантирует стабильный сигнал и широкую зону покрытия. Благодаря расширенным настройкам вы можете собирать статистику Wi-Fi, проводить балансировку нагрузки и использовать доступные функции для контроля и безопасной работы в беспроводной сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиомост TP-Link EAP211-BRIDGE KIT 5ГГц AC867 3x1Gb PoE - данный товар вы можете купить по цене 15640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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