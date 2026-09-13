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Wi-Fi-мост TENDA O3 CPE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi-мост TENDA O3 CPE

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Wi-Fi-мост TENDA O3 CPE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Частота работы передатчика
2.4 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
100
  • Wi-Fi-мост TENDA O3 CPE - фото 1
  • Wi-Fi-мост TENDA O3 CPE - фото 2
  • Wi-Fi-мост TENDA O3 CPE - фото 3
  • Wi-Fi-мост TENDA O3 CPE - фото 4
  • Wi-Fi-мост TENDA O3 CPE - фото 5
  • Wi-Fi-мост TENDA O3 CPE - фото 6
  • Wi-Fi-мост TENDA O3 CPE - фото 7
  • Wi-Fi-мост TENDA O3 CPE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723572
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Характеристики

Бренд
Tenda
Установка
на мачту
Размещение
уличное
Количество внутренних антенн
1
Частота работы передатчика
2.4 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
100
Габариты
94.86 x 67.5 x 270 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Wi-Fi-мост TENDA O3 CPE

Точка доступа Tenda O3 представляет собой профессиональное решение для построения беспроводной сети с высокой производительностью. Модель работает на частоте 2.4 ГГц и в сочетании с поддержкой стандарта 802.11n обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 150 Мбит/с. Кроме того, точка доступа поддерживает широкий ряд протоколов безопасности, за счет которых ваша сеть будет надежно защищена от различных угроз. Настройка модели и управление ее работой может осуществляться при помощи удобного веб-интерфейса. Точка доступа Tenda O3 выполнена в компактном и герметичном корпусе с грозозащитой, что позволяет использовать ее вне помещений. Всенаправленные антенны обеспечивают стабильный сигнал и большую зону покрытия. Для подключения внешнего оборудования на корпусе модели предусмотрено 2 порта Ethernet. В качестве источника питания точка доступа используется технология PoE. Модель поставляется вместе с набором креплений.

Отзывы о товаре Wi-Fi-мост TENDA O3 CPE




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Характеристики
Бренд
Tenda
Установка
на мачту
Размещение
уличное
Количество внутренних антенн
1
Частота работы передатчика
2.4 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
100
Габариты
94.86 x 67.5 x 270 мм
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Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа Tenda O3 представляет собой профессиональное решение для построения беспроводной сети с высокой производительностью. Модель работает на частоте 2.4 ГГц и в сочетании с поддержкой стандарта 802.11n обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 150 Мбит/с. Кроме того, точка доступа поддерживает широкий ряд протоколов безопасности, за счет которых ваша сеть будет надежно защищена от различных угроз. Настройка модели и управление ее работой может осуществляться при помощи удобного веб-интерфейса. Точка доступа Tenda O3 выполнена в компактном и герметичном корпусе с грозозащитой, что позволяет использовать ее вне помещений. Всенаправленные антенны обеспечивают стабильный сигнал и большую зону покрытия. Для подключения внешнего оборудования на корпусе модели предусмотрено 2 порта Ethernet. В качестве источника питания точка доступа используется технология PoE. Модель поставляется вместе с набором креплений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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