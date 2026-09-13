Корпус Zalman P30 White V2
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman P30 White V2
Корпус Zalman - это стильное и функциональное решение для сборки компактной, но мощной компьютерной системы. Его элегантный белый цвет гармонично сочетается с современными тенденциями дизайна, а окно на боковой стенке позволяет продемонстрировать внутренние компоненты в полном блеске, особенно в сочетании с яркой ARGB подсветкой. Корпус изготовлен из прочного пластика и стали, что обеспечивает надежность и долговечность. С весом в 8 кг, он обладает хорошей устойчивостью, оставаясь при этом достаточно легким для удобной транспортировки. Mini-Tower типоразмер делает этот корпус идеальным выбором для установки в условиях ограниченного пространства. Zalman предлагает широкие возможности для размещения компонентов. Он поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX и mATX, обеспечивая гибкость при выборе конфигурации системы. Предусмотрены 5 слотов расширения для установки дополнительных карт. Внутри корпуса можно разместить до трех накопителей: один 2,5-дюймовый и два 3,5-дюймовых отсека, что позволяет балансировать между объемом и скоростью хранения данных. Продуманная система охлаждения включает три предустановленных вентилятора: два 120 мм на входе и один 120 мм на выходе, которые помогут поддерживать оптимальную температуру компонентов даже при высоких нагрузках. Максимальная высота процессорного кулера достигает 173 мм, а длина видеокарты может быть до 420 мм, что позволяет устанавливать в корпус мощные современные видеокарты. Корпус Zalman - это идеальное сочетание стиля, функциональности и компактности для вашего следующего ПК-сборки.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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