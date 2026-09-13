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Вентилятор для процессора Zalman CNPS4X BLACK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для процессора Zalman CNPS4X BLACK

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Вентилятор для процессора Zalman CNPS4X BLACK - фото 1
Вентилятор для процессора Zalman CNPS4X BLACK - фото 2
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Вентилятор для процессора Zalman CNPS4X BLACK - фото 6
Вентилятор для процессора Zalman CNPS4X BLACK - фото 7
Вентилятор для процессора Zalman CNPS4X BLACK - фото 8
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Вентилятор для процессора Zalman CNPS4X BLACK - фото 10
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Вентилятор для процессора Zalman CNPS4X BLACK - фото 12
Вентилятор для процессора Zalman CNPS4X BLACK - фото 13
Вентилятор для процессора Zalman CNPS4X BLACK - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700, AM3
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
Диаметр вентилятора, мм
92
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS4X BLACK - фото 1
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS4X BLACK - фото 2
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS4X BLACK - фото 3
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS4X BLACK - фото 4
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS4X BLACK - фото 5
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS4X BLACK - фото 6
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS4X BLACK - фото 7
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS4X BLACK - фото 8
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS4X BLACK - фото 9
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS4X BLACK - фото 10
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS4X BLACK - фото 11
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS4X BLACK - фото 12
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS4X BLACK - фото 13
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS4X BLACK - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723134
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700, AM3
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
800-2000 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х22х15
Вес, кг.
2.7

Описание товара Вентилятор для процессора Zalman CNPS4X BLACK

Кулер для процессора Zalman CNPS4X с алюминиевым радиатором и 2 медными трубками эффективно охлаждает компоненты ПК. Вентилятор с размерами 92x92 мм отводит тепло от корпуса процессора. Подшипник скольжения отвечает за надежную и тихую работу кулера на любой скорости. Zalman CNPS4X идет в комплекте с крепежами и термопастой в отдельной емкости. Устройство оснащено технологией PWM для автоматической настройки скорости. Кулер ускоряет движение лопастей при сильном нагреве процессора или видеочипа, замедляет при нормальной температуре. Башенная конструкция позволяет устанавливать 2-й вентилятор для повышения производительности.



Теги товара: Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Zalman CNPS4X BLACK




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700, AM3
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
800-2000 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора Zalman CNPS4X с алюминиевым радиатором и 2 медными трубками эффективно охлаждает компоненты ПК. Вентилятор с размерами 92x92 мм отводит тепло от корпуса процессора. Подшипник скольжения отвечает за надежную и тихую работу кулера на любой скорости. Zalman CNPS4X идет в комплекте с крепежами и термопастой в отдельной емкости. Устройство оснащено технологией PWM для автоматической настройки скорости. Кулер ускоряет движение лопастей при сильном нагреве процессора или видеочипа, замедляет при нормальной температуре. Башенная конструкция позволяет устанавливать 2-й вентилятор для повышения производительности.


Теги товара: Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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