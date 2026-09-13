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Нивелир лазерный Gigant GRed-100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нивелир лазерный Gigant GRed-100

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Нивелир лазерный Gigant GRed-100 - фото 1
Нивелир лазерный Gigant GRed-100 - фото 2
Нивелир лазерный Gigant GRed-100 - фото 3
Нивелир лазерный Gigant GRed-100 - фото 4
Нивелир лазерный Gigant GRed-100 - фото 5
Нивелир лазерный Gigant GRed-100 - фото 6
Нивелир лазерный Gigant GRed-100 - фото 7
Нивелир лазерный Gigant GRed-100 - фото 8
Нивелир лазерный Gigant GRed-100 - фото 9
Нивелир лазерный Gigant GRed-100 - фото 10
Нивелир лазерный Gigant GRed-100 - фото 11
Нивелир лазерный Gigant GRed-100 - фото 12
Нивелир лазерный Gigant GRed-100 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
15
Дальность построения с приемником, м
30
  • Нивелир лазерный Gigant GRed-100 - фото 1
  • Нивелир лазерный Gigant GRed-100 - фото 2
  • Нивелир лазерный Gigant GRed-100 - фото 3
  • Нивелир лазерный Gigant GRed-100 - фото 4
  • Нивелир лазерный Gigant GRed-100 - фото 5
  • Нивелир лазерный Gigant GRed-100 - фото 6
  • Нивелир лазерный Gigant GRed-100 - фото 7
  • Нивелир лазерный Gigant GRed-100 - фото 8
  • Нивелир лазерный Gigant GRed-100 - фото 9
  • Нивелир лазерный Gigant GRed-100 - фото 10
  • Нивелир лазерный Gigant GRed-100 - фото 11
  • Нивелир лазерный Gigant GRed-100 - фото 12
  • Нивелир лазерный Gigant GRed-100 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723071
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Комплектация
Нивелир; Батарейки АА LR06 - 2 шт; Чехол; Упаковка
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль/крест
Цвет луча
красный
Возможность работы с приемником
есть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
15
Дальность построения с приемником, м
30
Точность, мм/м
± 0.3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм.
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
3
Элементы питания
2хAA
Время работы на одном заряде, ч
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х3
Вес, г.
130

Описание товара Нивелир лазерный Gigant GRed-100

Уровни и нивелиры Gigant — это современное оборудование, обеспечивающее точность и эффективность в строительных и ремонтных работах. Этот линейный лазерный уровень сочетает в себе легкость и удобство использования. При весе всего 0,26 кг он идеально подходит для переноски и работы в любых условиях. Gigant оснащен двумя лазерными лучами, которые могут проецироваться в горизонтальном, вертикальном направлениях или в виде креста, обеспечивая универсальность применения. С дальностью построения до 15 метров без приемника и до 30 метров с приемником, он позволяет выполнять точные измерения на больших расстояниях. Благодаря возможности работы с приемником и опции отключения выравнивания, этот нивелир можно использовать в различных условиях, включая сложные строительные площадки. Его автоматическое выравнивание с точностью до ± 0.3 мм/м и угол самовыравнивания в 3° гарантируют высокую точность и надежность измерений. Gigant также оснащен резьбой 1/4 дюйма для крепления на штатив, что позволяет удобно фиксировать инструмент в необходимом положении. Красный цвет луча обеспечивает отличную видимость даже при ярком освещении. Это надежное устройство от бренда Gigant станет незаменимым помощником на стройке, обеспечивая высокую точность и производительность в работе.

Отзывы о товаре Нивелир лазерный Gigant GRed-100




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Комплектация
Нивелир; Батарейки АА LR06 - 2 шт; Чехол; Упаковка
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль/крест
Цвет луча
красный
Возможность работы с приемником
есть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
15
Дальность построения с приемником, м
30
Точность, мм/м
± 0.3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм.
Развернуть
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
3
Элементы питания
2хAA
Время работы на одном заряде, ч
6
Страна производитель
Китай
Описание
Уровни и нивелиры Gigant — это современное оборудование, обеспечивающее точность и эффективность в строительных и ремонтных работах. Этот линейный лазерный уровень сочетает в себе легкость и удобство использования. При весе всего 0,26 кг он идеально подходит для переноски и работы в любых условиях. Gigant оснащен двумя лазерными лучами, которые могут проецироваться в горизонтальном, вертикальном направлениях или в виде креста, обеспечивая универсальность применения. С дальностью построения до 15 метров без приемника и до 30 метров с приемником, он позволяет выполнять точные измерения на больших расстояниях. Благодаря возможности работы с приемником и опции отключения выравнивания, этот нивелир можно использовать в различных условиях, включая сложные строительные площадки. Его автоматическое выравнивание с точностью до ± 0.3 мм/м и угол самовыравнивания в 3° гарантируют высокую точность и надежность измерений. Gigant также оснащен резьбой 1/4 дюйма для крепления на штатив, что позволяет удобно фиксировать инструмент в необходимом положении. Красный цвет луча обеспечивает отличную видимость даже при ярком освещении. Это надежное устройство от бренда Gigant станет незаменимым помощником на стройке, обеспечивая высокую точность и производительность в работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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