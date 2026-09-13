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МФУ струйный Epson EcoTank L5296 (C11CJ65411) A4 WiFi белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ струйный Epson EcoTank L5296 (C11CJ65411) A4 WiFi белый

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МФУ струйный Epson EcoTank L5296 (C11CJ65411) A4 WiFi белый - фото 1
МФУ струйный Epson EcoTank L5296 (C11CJ65411) A4 WiFi белый - фото 2
МФУ струйный Epson EcoTank L5296 (C11CJ65411) A4 WiFi белый - фото 3
МФУ струйный Epson EcoTank L5296 (C11CJ65411) A4 WiFi белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер струйный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
100
Скорость черно-белой печати, стр/мин
10
Скорость цветной печати, стр/мин
5
Скорость копирования, стр/мин
10
Наличие факса
да
  • МФУ струйный Epson EcoTank L5296 (C11CJ65411) A4 WiFi белый - фото 1
  • МФУ струйный Epson EcoTank L5296 (C11CJ65411) A4 WiFi белый - фото 2
  • МФУ струйный Epson EcoTank L5296 (C11CJ65411) A4 WiFi белый - фото 3
  • МФУ струйный Epson EcoTank L5296 (C11CJ65411) A4 WiFi белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723035
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Принтер струйный
Место использования
для дома, для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
30
Комплектация
принтер, упаковка
Скорость черно-белой печати, стр/мин
10
Скорость цветной печати, стр/мин
5
Печать фотографий
Да
Скорость копирования, стр/мин
10
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
2400х1200 dpi
Наличие факса
да
Материалы печати
глянцевая бумага, карточки, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0, Wi-Fi
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
4.3
Потребляемая мощность при работе, Вт
12
Габариты ШхГхВ, мм
375 x 347 x 237 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х35х24
Вес, кг.
5.7

Описание товара МФУ струйный Epson EcoTank L5296 (C11CJ65411) A4 WiFi белый

Струйный МФУ Epson — находка для дома и офиса: при весе всего 5 кг он легко помещается даже на маленьком столе, не загромождая пространство. Цветная печать оживит фотографии, документы и даже открытки, а поддержка глянцевой бумаги, карточек, конвертов и стандартных листов A4 позволяет воплотить самые разные идеи. Одновременно вы сможете сделать до 99 копий за цикл — надолго забыв о повторных запусках. Приятный бонус — автоподатчик, который упростит работу с большими объемами и сэкономит ваше время. Планшетный и протяжной сканер подходят для любых документов: от стандартных листов до более сложных заданий. Поддержка Air Print позволяет отправлять задания на печать прямо с вашего устройства — быстро и без проводов. Экономичная работа в энергосберегающем режиме — всего 4,3 Вт в режиме ожидания и 12 Вт при печати. Яркая, четкая цветопередача и четыре цвета печати делают МФУ отличным выбором для тех, кто ценит как функциональность, так и практичность.



Теги товара: для дома, a4

Отзывы о товаре МФУ струйный Epson EcoTank L5296 (C11CJ65411) A4 WiFi белый




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Принтер струйный
Место использования
для дома, для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
30
Комплектация
принтер, упаковка
Скорость черно-белой печати, стр/мин
10
Скорость цветной печати, стр/мин
5
Развернуть
Печать фотографий
Да
Скорость копирования, стр/мин
10
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
2400х1200 dpi
Наличие факса
да
Материалы печати
глянцевая бумага, карточки, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0, Wi-Fi
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
4.3
Потребляемая мощность при работе, Вт
12
Габариты ШхГхВ, мм
375 x 347 x 237 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный МФУ Epson — находка для дома и офиса: при весе всего 5 кг он легко помещается даже на маленьком столе, не загромождая пространство. Цветная печать оживит фотографии, документы и даже открытки, а поддержка глянцевой бумаги, карточек, конвертов и стандартных листов A4 позволяет воплотить самые разные идеи. Одновременно вы сможете сделать до 99 копий за цикл — надолго забыв о повторных запусках. Приятный бонус — автоподатчик, который упростит работу с большими объемами и сэкономит ваше время. Планшетный и протяжной сканер подходят для любых документов: от стандартных листов до более сложных заданий. Поддержка Air Print позволяет отправлять задания на печать прямо с вашего устройства — быстро и без проводов. Экономичная работа в энергосберегающем режиме — всего 4,3 Вт в режиме ожидания и 12 Вт при печати. Яркая, четкая цветопередача и четыре цвета печати делают МФУ отличным выбором для тех, кто ценит как функциональность, так и практичность.


Теги товара: для дома, a4
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Отзывы


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