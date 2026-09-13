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Шлифмашина угловая AEG WS24-230GEV 4935431765 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифмашина угловая AEG WS24-230GEV 4935431765

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Шлифмашина угловая AEG WS24-230GEV 4935431765 - фото 1
Шлифмашина угловая AEG WS24-230GEV 4935431765 - фото 2
Шлифмашина угловая AEG WS24-230GEV 4935431765 - фото 3
Шлифмашина угловая AEG WS24-230GEV 4935431765 - фото 4
Шлифмашина угловая AEG WS24-230GEV 4935431765 - фото 5
Шлифмашина угловая AEG WS24-230GEV 4935431765 - фото 6
Шлифмашина угловая AEG WS24-230GEV 4935431765 - фото 7
Шлифмашина угловая AEG WS24-230GEV 4935431765 - фото 8
Шлифмашина угловая AEG WS24-230GEV 4935431765 - фото 9
Шлифмашина угловая AEG WS24-230GEV 4935431765 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
230
В кейсе
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
6600
Регулировка частоты вращения
нет
  • Шлифмашина угловая AEG WS24-230GEV 4935431765 - фото 1
  • Шлифмашина угловая AEG WS24-230GEV 4935431765 - фото 2
  • Шлифмашина угловая AEG WS24-230GEV 4935431765 - фото 3
  • Шлифмашина угловая AEG WS24-230GEV 4935431765 - фото 4
  • Шлифмашина угловая AEG WS24-230GEV 4935431765 - фото 5
  • Шлифмашина угловая AEG WS24-230GEV 4935431765 - фото 6
  • Шлифмашина угловая AEG WS24-230GEV 4935431765 - фото 7
  • Шлифмашина угловая AEG WS24-230GEV 4935431765 - фото 8
  • Шлифмашина угловая AEG WS24-230GEV 4935431765 - фото 9
  • Шлифмашина угловая AEG WS24-230GEV 4935431765 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722917
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Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
6600
Регулировка частоты вращения
нет
Напряжение аккумулятора.
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х31х20
Вес, кг.
9.77

Описание товара Шлифмашина угловая AEG WS24-230GEV 4935431765

Шлифовальная машина AEG — это мощный и надежный инструмент, который идеально подходит для выполнения разнообразных задач по обработке металлических и каменных поверхностей. Оснащенная двигателем мощностью 2400 Вт, эта угловая шлифмашина обеспечивает высокую производительность и стабильность работы. Модель поставляется в удобном кейсе, что упрощает ее транспортировку и хранение. А благодаря дополнительной рукоятке, работа становится более безопасной и комфортной, поскольку это обеспечивает устойчивость и контроль над инструментом даже в сложных условиях эксплуатации. Вес этой шлифовальной машины составляет 5,6 кг, что позволяет сохранять маневренность и снижает утомляемость оператора во время длительных работ. Диаметр диска 230 мм делает ее идеальным выбором для крупных проектов, а максимальная частота вращения диска в 6600 об/мин обеспечивает высокую скорость обработки. Также модель оборудована функцией фиксации шпинделя, что упрощает замену диска и увеличивает безопасность при работе. Несмотря на отсутствие регулировки частоты вращения, данная шлифмашина обеспечивает стабильную и высококачественную работу благодаря своей мощности и технологическим характеристикам. Это надежное и долговечное устройство, питающееся от сети с напряжением 220 В, станет незаменимым помощником профессионалов в области строительства и ремонта. Бренд AEG гарантирует качество и долговечность своей продукции, делая акцент на инновациях и эргономичности инструмента.



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Отзывы о товаре Шлифмашина угловая AEG WS24-230GEV 4935431765




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Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
6600
Регулировка частоты вращения
нет
Напряжение аккумулятора.
220
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифовальная машина AEG — это мощный и надежный инструмент, который идеально подходит для выполнения разнообразных задач по обработке металлических и каменных поверхностей. Оснащенная двигателем мощностью 2400 Вт, эта угловая шлифмашина обеспечивает высокую производительность и стабильность работы. Модель поставляется в удобном кейсе, что упрощает ее транспортировку и хранение. А благодаря дополнительной рукоятке, работа становится более безопасной и комфортной, поскольку это обеспечивает устойчивость и контроль над инструментом даже в сложных условиях эксплуатации. Вес этой шлифовальной машины составляет 5,6 кг, что позволяет сохранять маневренность и снижает утомляемость оператора во время длительных работ. Диаметр диска 230 мм делает ее идеальным выбором для крупных проектов, а максимальная частота вращения диска в 6600 об/мин обеспечивает высокую скорость обработки. Также модель оборудована функцией фиксации шпинделя, что упрощает замену диска и увеличивает безопасность при работе. Несмотря на отсутствие регулировки частоты вращения, данная шлифмашина обеспечивает стабильную и высококачественную работу благодаря своей мощности и технологическим характеристикам. Это надежное и долговечное устройство, питающееся от сети с напряжением 220 В, станет незаменимым помощником профессионалов в области строительства и ремонта. Бренд AEG гарантирует качество и долговечность своей продукции, делая акцент на инновациях и эргономичности инструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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