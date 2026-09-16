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Стрелки - Лучшие песни (Orange) (4603320377812) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Стрелки - Лучшие песни (Orange) (4603320377812) виниловая пластинка

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Стрелки - Лучшие песни (Orange) (4603320377812) виниловая пластинка - фото 1
Стрелки - Лучшие песни (Orange) (4603320377812) виниловая пластинка - фото 2
Стрелки - Лучшие песни (Orange) (4603320377812) виниловая пластинка - фото 3
Стрелки - Лучшие песни (Orange) (4603320377812) виниловая пластинка - фото 4
Стрелки - Лучшие песни (Orange) (4603320377812) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Стрелки
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Стрелки - Лучшие песни (Orange) (4603320377812) виниловая пластинка - фото 1
  • Стрелки - Лучшие песни (Orange) (4603320377812) виниловая пластинка - фото 2
  • Стрелки - Лучшие песни (Orange) (4603320377812) виниловая пластинка - фото 3
  • Стрелки - Лучшие песни (Orange) (4603320377812) виниловая пластинка - фото 4
  • Стрелки - Лучшие песни (Orange) (4603320377812) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722758
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стрелки - Лучшие песни (Orange) (4603320377812) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Стрелки
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Ты бросил меня, На вечеринке, Бумеранг, Мамочка, Шипы и розы, Краденое свидание, Ты вибираешь сам, Красавчик, Нет любви, Сестрёнка, Ну и пусть мне будет хуже, Солнце за горой
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Стрелки - Лучшие песни (Orange) (4603320377812) виниловая пластинка

Лучшие песни группы «Стрелки» — это золотые хиты конца 90-х и начала 2000-х, такие как «Ты бросил меня», «На вечеринке», «Солнце за горой» и «Красавчик». Коллектив прославился энергичными поп-композициями, ставшими визитной карточкой эпохи. В сборниках «Легендарные песни» представлены главные треки.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Стрелки - Лучшие песни (Orange) (4603320377812) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Стрелки
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Ты бросил меня, На вечеринке, Бумеранг, Мамочка, Шипы и розы, Краденое свидание, Ты вибираешь сам, Красавчик, Нет любви, Сестрёнка, Ну и пусть мне будет хуже, Солнце за горой
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лучшие песни группы «Стрелки» — это золотые хиты конца 90-х и начала 2000-х, такие как «Ты бросил меня», «На вечеринке», «Солнце за горой» и «Красавчик». Коллектив прославился энергичными поп-композициями, ставшими визитной карточкой эпохи. В сборниках «Легендарные песни» представлены главные треки.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стрелки - Лучшие песни (Orange) (4603320377812) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4400 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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