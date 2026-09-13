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Струбцина DeWalt DWHT0-83158 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струбцина DeWalt DWHT0-83158

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Струбцина DeWalt DWHT0-83158 - фото 2
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Струбцина DeWalt DWHT0-83158 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Материал рукояти
пластик
Расход губок
300
  • Струбцина DeWalt DWHT0-83158 - фото 1
  • Струбцина DeWalt DWHT0-83158 - фото 2
  • Струбцина DeWalt DWHT0-83158 - фото 3
  • Струбцина DeWalt DWHT0-83158 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722696
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип инструмента
Струбцина
Комплектация
инструмент, упаковка
Материал основания
сталь
Материал рукояти
пластик
Расход губок
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х22х4
Вес, г.
700

Описание товара Струбцина DeWalt DWHT0-83158

Средняя струбцина, предназначена для различных работ требующих сжатия или распора с усилием до 60 кг. Высокая надежность и продолжительный срок службы обеспечивается применением в конструкции усиленного нейлона и стали. Ручной курковой механизм обеспечивает легкий ход и возможность выполнить сжатие (распор) в три раза быстрее, чем у аналогов. Конструкция обеспечивает возможность работы одной рукой. Не требует дополнительных инструментов для быстрой трансформации из струбцины в распор. Съемные резиновые накладки защищают от вмятин поверхности зажатых предметов.



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Отзывы о товаре Струбцина DeWalt DWHT0-83158




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип инструмента
Струбцина
Комплектация
инструмент, упаковка
Материал основания
сталь
Материал рукояти
пластик
Расход губок
300
Страна производитель
Китай
Описание
Средняя струбцина, предназначена для различных работ требующих сжатия или распора с усилием до 60 кг. Высокая надежность и продолжительный срок службы обеспечивается применением в конструкции усиленного нейлона и стали. Ручной курковой механизм обеспечивает легкий ход и возможность выполнить сжатие (распор) в три раза быстрее, чем у аналогов. Конструкция обеспечивает возможность работы одной рукой. Не требует дополнительных инструментов для быстрой трансформации из струбцины в распор. Съемные резиновые накладки защищают от вмятин поверхности зажатых предметов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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