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Набор оснастки DeWalt DT70782-QZ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор оснастки DeWalt DT70782-QZ

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Набор оснастки DeWalt DT70782-QZ - фото 6
Набор оснастки DeWalt DT70782-QZ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Комплектация
торсионный адаптер, дополнительная рукоятка, бита 25 мм - 21 шт., бита 57 мм - 7 шт., магнитный держатель, кейс, упаковка
  • Набор оснастки DeWalt DT70782-QZ - фото 1
  • Набор оснастки DeWalt DT70782-QZ - фото 2
  • Набор оснастки DeWalt DT70782-QZ - фото 3
  • Набор оснастки DeWalt DT70782-QZ - фото 4
  • Набор оснастки DeWalt DT70782-QZ - фото 5
  • Набор оснастки DeWalt DT70782-QZ - фото 6
  • Набор оснастки DeWalt DT70782-QZ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722684
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Набор
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Дополнительно
хвостовик бит 1/4 (тип С)/1/4 (тип Е)
Комплектация
торсионный адаптер, дополнительная рукоятка, бита 25 мм - 21 шт., бита 57 мм - 7 шт., магнитный держатель, кейс, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х22х4
Вес, г.
807

Описание товара Набор оснастки DeWalt DT70782-QZ

Всемирно известный бренд DeWALT стал официальным партнером по поставке инструментов для команды McLaren Formula 1. В знак дружеских отношений компания DeWALT недавно выпустила лимитированную серию продукта, в том числе набор бит и головок DT70782 в фирменном кейсе. В комплект входят биты 25 мм (1xPH1, 3xPH2, 1xPZ1, 5xPZ2, 1xT15, 5xT20, 3xT25, 1xT27, 1xT30) и 57 мм (1xPH1, 2xPZ2, 1xT20, 3xT25), три торцевые головки (8/10/13 мм) с хвостовиком HEX 1/4", магнитный держатель бит, а также ударный угловой торсионный адаптер.



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Отзывы о товаре Набор оснастки DeWalt DT70782-QZ




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Набор
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Дополнительно
хвостовик бит 1/4 (тип С)/1/4 (тип Е)
Комплектация
торсионный адаптер, дополнительная рукоятка, бита 25 мм - 21 шт., бита 57 мм - 7 шт., магнитный держатель, кейс, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Всемирно известный бренд DeWALT стал официальным партнером по поставке инструментов для команды McLaren Formula 1. В знак дружеских отношений компания DeWALT недавно выпустила лимитированную серию продукта, в том числе набор бит и головок DT70782 в фирменном кейсе. В комплект входят биты 25 мм (1xPH1, 3xPH2, 1xPZ1, 5xPZ2, 1xT15, 5xT20, 3xT25, 1xT27, 1xT30) и 57 мм (1xPH1, 2xPZ2, 1xT20, 3xT25), три торцевые головки (8/10/13 мм) с хвостовиком HEX 1/4", магнитный держатель бит, а также ударный угловой торсионный адаптер.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


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