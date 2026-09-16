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Алмазная коронка Bosch М 51мм Dry Speed 2.608.587.125 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Алмазная коронка Bosch М 51мм Dry Speed 2.608.587.125

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Алмазная коронка Bosch М 51мм Dry Speed 2.608.587.125 - фото 1
Алмазная коронка Bosch М 51мм Dry Speed 2.608.587.125 - фото 2
Алмазная коронка Bosch М 51мм Dry Speed 2.608.587.125 - фото 3
Алмазная коронка Bosch М 51мм Dry Speed 2.608.587.125 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Керамика
Комплектация
коронка, упаковка
  • Алмазная коронка Bosch М 51мм Dry Speed 2.608.587.125 - фото 1
  • Алмазная коронка Bosch М 51мм Dry Speed 2.608.587.125 - фото 2
  • Алмазная коронка Bosch М 51мм Dry Speed 2.608.587.125 - фото 3
  • Алмазная коронка Bosch М 51мм Dry Speed 2.608.587.125 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710203
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Страна производства
Германия
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Керамика
Дополнительно
сухое сверление
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
70x120x70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х7
Вес, г.
210

Описание товара Алмазная коронка Bosch М 51мм Dry Speed 2.608.587.125

Предназначена для сверление точных и чистых отверстий в керамике и мраморе. Выполнена из высококачественного материала.



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Отзывы о товаре Алмазная коронка Bosch М 51мм Dry Speed 2.608.587.125




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BOSCH
Страна производства
Германия
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Керамика
Дополнительно
сухое сверление
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
70x120x70
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначена для сверление точных и чистых отверстий в керамике и мраморе. Выполнена из высококачественного материала.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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