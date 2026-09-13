Сетевое зарядное устройство Ugreen CD244 Black (10335GI)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
3
Количество USB-A
1
Количество USB-C
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
65
Выходное напряжение (мин), В
4.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722575
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
3
Количество USB-A
1
Количество USB-C
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
65
Выходное напряжение (мин), В
4.5
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х4
Вес, г.
220
Описание товара Сетевое зарядное устройство Ugreen CD244 Black (10335GI)
Сетевое зарядное устройство Ugreen CD244 с выходным током 3.25 А и технологией ускоренной зарядки является универсальным решением для зарядки различных портативных устройств от переменного тока. На корпусе устройства расположены два порта USB стандарта Type-C и один порт USB Type-A. При одновременной зарядке двух устройств выходной ток регулируется в автоматическом режиме благодаря интеллектуальной технологии GAN. Технологии защиты от чрезмерной нагрузки, замыкания и перегрева гарантируют высокую безопасность в эксплуатации Ugreen CD244.
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Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
3
Количество USB-A
1
Количество USB-C
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
65
Выходное напряжение (мин), В
4.5
Выходное напряжение (макс), В
20
Развернуть
Сила выходного тока, А
5
Страна производитель
Китай
Сетевое зарядное устройство Ugreen CD244 с выходным током 3.25 А и технологией ускоренной зарядки является универсальным решением для зарядки различных портативных устройств от переменного тока. На корпусе устройства расположены два порта USB стандарта Type-C и один порт USB Type-A. При одновременной зарядке двух устройств выходной ток регулируется в автоматическом режиме благодаря интеллектуальной технологии GAN. Технологии защиты от чрезмерной нагрузки, замыкания и перегрева гарантируют высокую безопасность в эксплуатации Ugreen CD244.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
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