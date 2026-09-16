Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик
Длина провода
1.5
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
15
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722732
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Описание товара Беспроводное зарядное устройство Baseus Simple Mini4 Cosmic Black (P10273300121-01)
Беспроводное зарядное устройство Baseus Simple Mini4 Magnetic — это компактное и легкое решение для удобной зарядки смартфонов с поддержкой технологии MagSafe. Устройство весит всего 80 грамм, что делает его идеальным спутником для путешествий и ежедневного использования. В комплекте идет кабель длиной 1.5 метра, обеспечивающий гибкость при подключении к розетке или power bank. Зарядка поддерживает мощность до 15 Вт, что позволяет быстро заряжать совместимые устройства без проводов.
Устройство работает по стандарту беспроводной зарядки Qi2, что гарантирует совместимость с широким спектром гаджетов. Входные параметры зарядки составляют 5V/3A и 9V/2.22A, что обеспечивает эффективное преобразование энергии для быстрой передачи на устройство. Угол наклона (Bracket angle) регулируется в диапазоне 0-135 градусов, позволяя удобно расположить смартфон для просмотра контента или видеозвонков во время зарядки. Магнитное крепление обеспечивает надежную фиксацию устройства, предотвращая соскальзывание. Это решение идеально подходит для использования в автомобиле, офисе или дома, обеспечивая удобство и скорость зарядки без необходимости подключения кабелей к телефону.
Беспроводное зарядное устройство Baseus Simple Mini4 Magnetic — это компактное и легкое решение для удобной зарядки смартфонов с поддержкой технологии MagSafe. Устройство весит всего 80 грамм, что делает его идеальным спутником для путешествий и ежедневного использования. В комплекте идет кабель длиной 1.5 метра, обеспечивающий гибкость при подключении к розетке или power bank. Зарядка поддерживает мощность до 15 Вт, что позволяет быстро заряжать совместимые устройства без проводов.
Устройство работает по стандарту беспроводной зарядки Qi2, что гарантирует совместимость с широким спектром гаджетов. Входные параметры зарядки составляют 5V/3A и 9V/2.22A, что обеспечивает эффективное преобразование энергии для быстрой передачи на устройство. Угол наклона (Bracket angle) регулируется в диапазоне 0-135 градусов, позволяя удобно расположить смартфон для просмотра контента или видеозвонков во время зарядки. Магнитное крепление обеспечивает надежную фиксацию устройства, предотвращая соскальзывание. Это решение идеально подходит для использования в автомобиле, офисе или дома, обеспечивая удобство и скорость зарядки без необходимости подключения кабелей к телефону.
Беспроводное зарядное устройство Baseus Simple Mini4 Cosmic Black (P10273300121-01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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