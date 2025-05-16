Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511 45W Type-C Black + cable
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода, м
1.8
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
45
Выходное напряжение (мин), В
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680343
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода, м
1.8
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
45
Выходное напряжение (мин), В
9
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
125
Описание товара Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511 45W Type-C Black + cable
Адаптер питания мощностью Samsung EP-T4511XBEG ваш спутник для быстрой зарядки и высокой эффективности. Адаптер питания мощностью 45 Вт обеспечивает защиту от перегрузки по току, перегрева и коротких замыканий, обеспечивая беспроблемную зарядку.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода, м
1.8
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
45
Выходное напряжение (мин), В
9
Выходное напряжение (макс), В
20
Развернуть
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Вьетнам
Адаптер питания мощностью Samsung EP-T4511XBEG ваш спутник для быстрой зарядки и высокой эффективности. Адаптер питания мощностью 45 Вт обеспечивает защиту от перегрузки по току, перегрева и коротких замыканий, обеспечивая беспроблемную зарядку.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Достоинства:
товар ОРИГИНАЛЬНЫЙ
Недостатки:
ИХ НЕТ
Комментарий:
все отлично
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511 45W Type-C Black + cable - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511 45W Type-C Black + cable
Достоинства:
товар ОРИГИНАЛЬНЫЙ
Недостатки:
ИХ НЕТ
Комментарий:
все отлично