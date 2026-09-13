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Кольца для прицела Veber 3021 H с окошком купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кольца для прицела Veber 3021 H с окошком

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Кольца для прицела Veber 3021 H с окошком - фото 1
Кольца для прицела Veber 3021 H с окошком - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Крепление на планку
Weaver
  • Кольца для прицела Veber 3021 H с окошком - фото 1
  • Кольца для прицела Veber 3021 H с окошком - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
470 руб.  720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722501
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Характеристики

Бренд
Veber
Высота установки прицела, мм
35
Посадочный размер, мм
21
Диаметр кольца, мм
30
Масса кольца, г
100
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
100

Описание товара Кольца для прицела Veber 3021 H с окошком

Кольца для прицела Veber 3021 H с окошком предназначены для установки на оружие с планкой Weaver. Изготовлены из алюминиевого сплава. Диаметр колец 30 мм Высота установки прицела 35 мм Ширина кольца 21 мм

Отзывы о товаре Кольца для прицела Veber 3021 H с окошком




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Характеристики
Бренд
Veber
Высота установки прицела, мм
35
Посадочный размер, мм
21
Диаметр кольца, мм
30
Масса кольца, г
100
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Описание
Кольца для прицела Veber 3021 H с окошком предназначены для установки на оружие с планкой Weaver. Изготовлены из алюминиевого сплава. Диаметр колец 30 мм Высота установки прицела 35 мм Ширина кольца 21 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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