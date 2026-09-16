Gosha Martynov & Natasha Sinyakova - Imena Rek (4251804182768) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Gosha Martynov & Natasha Sinyakova - Imena Rek (4251804182768) виниловая пластинка
После затишья в 2023 году, обновлённый Growing Bin возвращается на ваши проигрыватели с этим великолепным совместным альбомом Гоши Мартынова и Наташи Синяковой. В своём первом физическом проекте дуэт расширяет призрачную атмосферу и успокаивающие брейки своих ранних работ, добавляя изящные элементы органического джаза и прохлады Cafe Del Mar, создавая сложную смесь мечтательного даунбита и эмоциональной электроники, которая очень приятна для слуха. Открывающая композиция «Pozhaluysta» соблазняет умной синкопацией и обворожительной мелодией, флейта и гитара находят достаточно места, чтобы окружить голос Наташи, сочетающий в себе оперные мотивы Кокто и кокетство джаз-клуба, выражая желание, не поддающееся выражению словами. В композиции "Osvobodi Menia", меняющей настроение, торжественный, извилистый звук сэмплированного дудука сменяется оптимизмом воздушных пэдов и эскапистской мантрой, застывшей в реверберации до бесконечности. "Ya Tebia Zhdala" начиналась как эксперимент в стиле брейкбит, постепенно превращаясь в романтичный и наивный набросок, богатый фортепианными вкраплениями и динамичными припевами. Гимн натуралиста "O Dereve" сплетает мрачную и интимную историю от лица старого дерева, а его резкие гитарные петли расцветают в многослойный вокал, полный эмоций.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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