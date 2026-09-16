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Eagle-Eye Cherry - Become A Light (7332181133899) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eagle-Eye Cherry - Become A Light (7332181133899) виниловая пластинка

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Eagle-Eye Cherry - Become A Light (7332181133899) виниловая пластинка - фото 1
Eagle-Eye Cherry - Become A Light (7332181133899) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eagle-Eye Cherry
Альбом (сингл)
Become A Light
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eagle-Eye Cherry - Become A Light (7332181133899) виниловая пластинка - фото 1
  • Eagle-Eye Cherry - Become A Light (7332181133899) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722263
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Eagle-Eye Cherry - Become A Light (7332181133899) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Papa Cherry
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Papa Cherry
Barcode
[7332181133899]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eagle-Eye Cherry
Альбом (сингл)
Become A Light
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Just Because, Chasing Down A Dream, Hate To Love, Long Way Home, Remember What You Did Last Night, Call This Love, Salt In The Wound, Anywhere But Here, Become A Light
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Швеция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eagle-Eye Cherry - Become A Light (7332181133899) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Just Because, Chasing Down A Dream, Hate To Love, Long Way Home, Remember What You Did Last Night, Call This Love, Salt In The Wound, Anywhere But Here, Become A Light

Отзывы о товаре Eagle-Eye Cherry - Become A Light (7332181133899) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Papa Cherry
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Papa Cherry
Barcode
[7332181133899]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eagle-Eye Cherry
Альбом (сингл)
Become A Light
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Just Because, Chasing Down A Dream, Hate To Love, Long Way Home, Remember What You Did Last Night, Call This Love, Salt In The Wound, Anywhere But Here, Become A Light
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Швеция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Just Because, Chasing Down A Dream, Hate To Love, Long Way Home, Remember What You Did Last Night, Call This Love, Salt In The Wound, Anywhere But Here, Become A Light
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eagle-Eye Cherry - Become A Light (7332181133899) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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