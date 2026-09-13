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Julia Holter - Loud City Song (0887828030613) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Julia Holter - Loud City Song (0887828030613) виниловая пластинка

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Julia Holter - Loud City Song (0887828030613) виниловая пластинка - фото 1
Julia Holter - Loud City Song (0887828030613) виниловая пластинка - фото 2
Julia Holter - Loud City Song (0887828030613) виниловая пластинка - фото 3
Julia Holter - Loud City Song (0887828030613) виниловая пластинка - фото 4
Julia Holter - Loud City Song (0887828030613) виниловая пластинка - фото 5
Julia Holter - Loud City Song (0887828030613) виниловая пластинка - фото 6
Julia Holter - Loud City Song (0887828030613) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Julia Holter
Альбом (сингл)
Loud City Song
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Julia Holter - Loud City Song (0887828030613) виниловая пластинка - фото 1
  • Julia Holter - Loud City Song (0887828030613) виниловая пластинка - фото 2
  • Julia Holter - Loud City Song (0887828030613) виниловая пластинка - фото 3
  • Julia Holter - Loud City Song (0887828030613) виниловая пластинка - фото 4
  • Julia Holter - Loud City Song (0887828030613) виниловая пластинка - фото 5
  • Julia Holter - Loud City Song (0887828030613) виниловая пластинка - фото 6
  • Julia Holter - Loud City Song (0887828030613) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722224
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Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828030613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Julia Holter
Альбом (сингл)
Loud City Song
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
World, Maxim's, Horns Surrounding Me, In The Green Wild, Hello Stranger, Maxim's II, He's Running Through My Eyes, This Is A True Heart, City Appearing
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Julia Holter - Loud City Song (0887828030613) виниловая пластинка

Молодой композитор Юлия Холтер возвращается с новым альбомом «Loud City Song», в котором она в очередной раз демонстрирует свой необыкновенный талант смешивать экспериментальную музыку с поп-музыкой в ??чувственный Gesamtkunstwerk. Её дебютный альбом «Tragedy» вышел в 2011 году, а всего год спустя последовал альбом «Ekstasis», получивший признание критиков и полюбившийся поклонникам. Поэтому почти наверняка Джулия Холтер выпустит новый альбом в этом году. И действительно: «Loud City Song» выйдет в середине августа на лейбле Domino! Джулия Холтер в очередной раз демонстрирует свой композиторский талант. Её музыкальная смелость и чуткость, с которой она вдыхает этот важный элемент поп-музыки даже в самые экспериментальные треки, достигают кульминации в десяти песнях альбома «Loud City Song», чьи изящные аранжировки надолго запомнятся вам после прослушивания.

Отзывы о товаре Julia Holter - Loud City Song (0887828030613) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828030613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Julia Holter
Альбом (сингл)
Loud City Song
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
World, Maxim's, Horns Surrounding Me, In The Green Wild, Hello Stranger, Maxim's II, He's Running Through My Eyes, This Is A True Heart, City Appearing
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Молодой композитор Юлия Холтер возвращается с новым альбомом «Loud City Song», в котором она в очередной раз демонстрирует свой необыкновенный талант смешивать экспериментальную музыку с поп-музыкой в ??чувственный Gesamtkunstwerk. Её дебютный альбом «Tragedy» вышел в 2011 году, а всего год спустя последовал альбом «Ekstasis», получивший признание критиков и полюбившийся поклонникам. Поэтому почти наверняка Джулия Холтер выпустит новый альбом в этом году. И действительно: «Loud City Song» выйдет в середине августа на лейбле Domino! Джулия Холтер в очередной раз демонстрирует свой композиторский талант. Её музыкальная смелость и чуткость, с которой она вдыхает этот важный элемент поп-музыки даже в самые экспериментальные треки, достигают кульминации в десяти песнях альбома «Loud City Song», чьи изящные аранжировки надолго запомнятся вам после прослушивания.
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