Julia Holter - Loud City Song (0887828030613) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Julia Holter - Loud City Song (0887828030613) виниловая пластинка
Молодой композитор Юлия Холтер возвращается с новым альбомом «Loud City Song», в котором она в очередной раз демонстрирует свой необыкновенный талант смешивать экспериментальную музыку с поп-музыкой в ??чувственный Gesamtkunstwerk. Её дебютный альбом «Tragedy» вышел в 2011 году, а всего год спустя последовал альбом «Ekstasis», получивший признание критиков и полюбившийся поклонникам. Поэтому почти наверняка Джулия Холтер выпустит новый альбом в этом году. И действительно: «Loud City Song» выйдет в середине августа на лейбле Domino! Джулия Холтер в очередной раз демонстрирует свой композиторский талант. Её музыкальная смелость и чуткость, с которой она вдыхает этот важный элемент поп-музыки даже в самые экспериментальные треки, достигают кульминации в десяти песнях альбома «Loud City Song», чьи изящные аранжировки надолго запомнятся вам после прослушивания.
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