Ruth Goller - Skyllumina (Coloured) (0789993994007) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ruth Goller - Skyllumina (Coloured) (0789993994007) виниловая пластинка
SKYLLUMINA представляет собой новый этап в творчестве Рут Голлер, композитора, басистки и вокалистки итальянского происхождения, проживающей в Лондоне. Голлер известна своей работой в качестве басистки и вокалистки с группой Alabaster DePlume, чью музыку она облагораживает на живых выступлениях своей внежанровой импровизационной интуицией, а также невероятно разнообразным послужным списком, включающим выступления и записи с Bex Burch's Vula Viel, Shabaka Hutchings, Rokia Traore, Melt Yourself Down, Sam Amidon и даже очень короткий период с Полом Маккартни. В SKYLLUMINA, своем дебютном альбоме на International Anthem, Голлер развивает концепцию своего первого сольного альбома Skylla – расстроенные басовые гармоники с многослойным вокалом – на этот раз сотрудничая с разными барабанщиками на каждом треке. «Как бас-гитаристка, я обожаю играть с барабанщиками, и я решила сосредоточиться на своей тесной связи с этим инструментом и с удивительными людьми, которых я встретила в своей жизни и которые на нем играют», — говорит Голлер. «Некоторые из них также играли на настроенных ударных инструментах, так что это дало бы мне еще один элемент для исследования». В записи альбома ей аккомпанировали Том Скиннер из The Smile, востребованный лондонский барабанщик Себ Рочфорд, берлинская коллега по лейблу International Anthem Бекс Берч и легенда чикагской сцены Фрэнк Розали. Но что еще важнее, музыка представляет собой захватывающий гиперфокус для Голлер и ее совершенно уникального, неповторимого композиционного видения. SKYLLUMINA, несмотря на свои концептуальные истоки, пронизана человеческими эмоциями. Ее мрачные мелодичные переливы и контрапунктная перкуссия легко могли бы вписаться в микстейп с такими королями инди-даунбита/аннуи, как Grouper или Low, и в то же время органично сочетались бы с подготовленной фортепианной пьесой в стиле Кейджа-Тюдора. А пронзительная, шипящая песня сирены ледникового периода, звучащая в мощных, женственных вокальных аранжировках Голлер, переносит ее в потусторонний мир, который лишь изредка населяют такие исполнительницы, как Бьорк и The Knife.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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