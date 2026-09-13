Jimmy Somerville - Read My Lips (Coloured) (5060555219383) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jimmy Somerville
Альбом (сингл)
Read My Lips
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722197
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Характеристики
Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
London
Barcode
[5060555219383]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jimmy Somerville
Альбом (сингл)
Read My Lips
Жанр
Диско
Трек-лист
Comment Te Dire Adieu, You Make Me Feel (Mighty Real), Perfect Day, Heaven Here On Earth (With Your Love), (Without You), Read My Lips (Enough Is Enough), My Heart Is In Your Hands, Control, And You Never Thought This Could Happen To You, Rain, Read My Lips (Enough Is Enough) (AMYL Remix), You Make Me Feel (Mighty Real) (William Orbit Remix), Jim Pr?sentent Madame Tata Mix), From This Moment On, I Believe In Love, Comment Te Dire Adieu (Commercial Mix), Rain (Pascal Gabriel Mix), Untitled
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jimmy Somerville - Read My Lips (Coloured) (5060555219383) виниловая пластинка
Дебютный сольный альбом Джимми Сомервилла «Read My Lips» впервые переиздан на виниле с момента его первоначального выпуска. Альбом, вышедший в 1989 году, получил золотой статус и включал 3 хита, вошедших в Топ-30, в том числе «Comment Te Dire Adieu» и «Read My Lips (Enough is Enough)», а также кавер-версию песни Сильвестра «You Make Me Feel (Mighty Real)», попавшую в Топ-10. Доступен в ограниченном издании на синем виниле с ярким синим конвертом и внутренним вкладышем с принтом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
London
Barcode
[5060555219383]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jimmy Somerville
Альбом (сингл)
Read My Lips
Жанр
Диско
Трек-лист
Comment Te Dire Adieu, You Make Me Feel (Mighty Real), Perfect Day, Heaven Here On Earth (With Your Love), (Without You), Read My Lips (Enough Is Enough), My Heart Is In Your Hands, Control, And You Never Thought This Could Happen To You, Rain, Read My Lips (Enough Is Enough) (AMYL Remix), You Make Me Feel (Mighty Real) (William Orbit Remix), Jim Pr?sentent Madame Tata Mix), From This Moment On, I Believe In Love, Comment Te Dire Adieu (Commercial Mix), Rain (Pascal Gabriel Mix), Untitled
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Дебютный сольный альбом Джимми Сомервилла «Read My Lips» впервые переиздан на виниле с момента его первоначального выпуска. Альбом, вышедший в 1989 году, получил золотой статус и включал 3 хита, вошедших в Топ-30, в том числе «Comment Te Dire Adieu» и «Read My Lips (Enough is Enough)», а также кавер-версию песни Сильвестра «You Make Me Feel (Mighty Real)», попавшую в Топ-10. Доступен в ограниченном издании на синем виниле с ярким синим конвертом и внутренним вкладышем с принтом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Jimmy Somerville - Read My Lips (Coloured) (5060555219383) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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