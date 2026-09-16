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Dusty Springfield - The Bbc Sessions (0602465764086) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dusty Springfield - The Bbc Sessions (0602465764086) виниловая пластинка

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Dusty Springfield - The Bbc Sessions (0602465764086) виниловая пластинка - фото 1
Dusty Springfield - The Bbc Sessions (0602465764086) виниловая пластинка - фото 2
Dusty Springfield - The Bbc Sessions (0602465764086) виниловая пластинка - фото 3
Dusty Springfield - The Bbc Sessions (0602465764086) виниловая пластинка - фото 4
Dusty Springfield - The Bbc Sessions (0602465764086) виниловая пластинка - фото 5
Dusty Springfield - The Bbc Sessions (0602465764086) виниловая пластинка - фото 6
Dusty Springfield - The Bbc Sessions (0602465764086) виниловая пластинка - фото 7
Dusty Springfield - The Bbc Sessions (0602465764086) виниловая пластинка - фото 8
Dusty Springfield - The Bbc Sessions (0602465764086) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dusty Springfield
Альбом (сингл)
The Bbc Sessions
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dusty Springfield - The Bbc Sessions (0602465764086) виниловая пластинка - фото 1
  • Dusty Springfield - The Bbc Sessions (0602465764086) виниловая пластинка - фото 2
  • Dusty Springfield - The Bbc Sessions (0602465764086) виниловая пластинка - фото 3
  • Dusty Springfield - The Bbc Sessions (0602465764086) виниловая пластинка - фото 4
  • Dusty Springfield - The Bbc Sessions (0602465764086) виниловая пластинка - фото 5
  • Dusty Springfield - The Bbc Sessions (0602465764086) виниловая пластинка - фото 6
  • Dusty Springfield - The Bbc Sessions (0602465764086) виниловая пластинка - фото 7
  • Dusty Springfield - The Bbc Sessions (0602465764086) виниловая пластинка - фото 8
  • Dusty Springfield - The Bbc Sessions (0602465764086) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722189
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dusty Springfield - The Bbc Sessions (0602465764086) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602465764086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dusty Springfield
Альбом (сингл)
The Bbc Sessions
Жанр
Кантри
Трек-лист
Swahili Papa, Dear John, Say I Won't Be There, La Bamba, Tossin' And Turnin', I Just Don't Know What To Do With Myself, I Can't Hear You (No More), Wishin' And Hopin', Losing You, I Can't Hear You (No More), In The Middle Of Nowhere, Mocking Bird, Little By Little, Uptight (Everything's Alright), Chained To A Memory, We're Doing Fine, Every Ounce Of Strength, You Don't Have To Say You Love Me, Good Lovin', To Love Somebody, Son Of A Preacher Man, (Your Love Has Lifted Me) Higher And Higher
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dusty Springfield - The Bbc Sessions (0602465764086) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Swahili Papa, Dear John, Say I Won't Be There, La Bamba, Tossin' And Turnin', I Just Don't Know What To Do With Myself, I Can't Hear You (No More), Wishin' And Hopin', Losing You, I Can't Hear You (No More), In The Middle Of Nowhere, Mocking Bird, Little By Little, Uptight (Everything's Alright), Chained To A Memory, We're Doing Fine, Every Ounce Of Strength, You Don't Have To Say You Love Me, Good Lovin', To Love Somebody, Son Of A Preacher Man, (Your Love Has Lifted Me) Higher And Higher

Отзывы о товаре Dusty Springfield - The Bbc Sessions (0602465764086) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602465764086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dusty Springfield
Альбом (сингл)
The Bbc Sessions
Жанр
Кантри
Трек-лист
Swahili Papa, Dear John, Say I Won't Be There, La Bamba, Tossin' And Turnin', I Just Don't Know What To Do With Myself, I Can't Hear You (No More), Wishin' And Hopin', Losing You, I Can't Hear You (No More), In The Middle Of Nowhere, Mocking Bird, Little By Little, Uptight (Everything's Alright), Chained To A Memory, We're Doing Fine, Every Ounce Of Strength, You Don't Have To Say You Love Me, Good Lovin', To Love Somebody, Son Of A Preacher Man, (Your Love Has Lifted Me) Higher And Higher
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Swahili Papa, Dear John, Say I Won't Be There, La Bamba, Tossin' And Turnin', I Just Don't Know What To Do With Myself, I Can't Hear You (No More), Wishin' And Hopin', Losing You, I Can't Hear You (No More), In The Middle Of Nowhere, Mocking Bird, Little By Little, Uptight (Everything's Alright), Chained To A Memory, We're Doing Fine, Every Ounce Of Strength, You Don't Have To Say You Love Me, Good Lovin', To Love Somebody, Son Of A Preacher Man, (Your Love Has Lifted Me) Higher And Higher
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dusty Springfield - The Bbc Sessions (0602465764086) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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