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Bobby Caldwell - Bobby Caldwell (4251804141970) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bobby Caldwell - Bobby Caldwell (4251804141970) виниловая пластинка

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Bobby Caldwell - Bobby Caldwell (4251804141970) виниловая пластинка - фото 1
Bobby Caldwell - Bobby Caldwell (4251804141970) виниловая пластинка - фото 2
Bobby Caldwell - Bobby Caldwell (4251804141970) виниловая пластинка - фото 3
Bobby Caldwell - Bobby Caldwell (4251804141970) виниловая пластинка - фото 4
Bobby Caldwell - Bobby Caldwell (4251804141970) виниловая пластинка - фото 5
Bobby Caldwell - Bobby Caldwell (4251804141970) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bobby Caldwell
Альбом (сингл)
Bobby Caldwell
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bobby Caldwell - Bobby Caldwell (4251804141970) виниловая пластинка - фото 1
  • Bobby Caldwell - Bobby Caldwell (4251804141970) виниловая пластинка - фото 2
  • Bobby Caldwell - Bobby Caldwell (4251804141970) виниловая пластинка - фото 3
  • Bobby Caldwell - Bobby Caldwell (4251804141970) виниловая пластинка - фото 4
  • Bobby Caldwell - Bobby Caldwell (4251804141970) виниловая пластинка - фото 5
  • Bobby Caldwell - Bobby Caldwell (4251804141970) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722149
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bobby Caldwell - Bobby Caldwell (4251804141970) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804141970]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bobby Caldwell
Альбом (сингл)
Bobby Caldwell
Жанр
Диско
Трек-лист
Special To Me, My Flame, Love Won't Wait, Can't Say Goodbye, Come To Me, For Love, Kalimba Song, Take Me Back To Then, Down For The Third Time
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bobby Caldwell - Bobby Caldwell (4251804141970) виниловая пластинка

Бобби Колдуэлл, известный прежде всего как виртуозный исполнитель «голубоглазого соула», с непревзойденной легкостью выходил за рамки жанровых ограничений; он был музыкальной иконой настоящего класса и многогранности, почитаемой во всем мире. Трагически скончавшись в марте 2023 года в слишком молодом возрасте 71 года, он до сих пор кажется, что его истинное мастерство глубоко недооценено. Его дважды платиновый одноименный альбом 1978 года — это вневременной шедевр утонченного джазово-соул-блеска, строго канонический. Да, он идеален, но уже много лет не издается на виниле. Мы глубоко гордимся тем, что представляем долгожданное переиздание этим летом. В то время как Нед Дохени известен в Японии как «Мистер Калифорния», уроженец Нью-Йорка Бобби Колдуэлл всегда был «Мистером AOR» для своих друзей с Дальнего Востока. Его неповторимое обаяние — это неотразимое сочетание соула, джаза и поп-музыки. Он обладал феноменальным талантом к написанию песен, прекрасным вокалом, был одновременно великолепным гитаристом в стиле соул и виртуозным клавишником, а также славился гениальными аккордовыми последовательностями. Все это в совокупности создавало многогранный талант, когда он пришел в студию, и в итоге получился уникальный звук, пронизанный проникновенными, захватывающими струнными и фанковыми духовыми, слегка отсылающий к диско, позволяя его гибкому голосу нести потрясающие созданные им треки.

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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804141970]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bobby Caldwell
Альбом (сингл)
Bobby Caldwell
Жанр
Диско
Трек-лист
Special To Me, My Flame, Love Won't Wait, Can't Say Goodbye, Come To Me, For Love, Kalimba Song, Take Me Back To Then, Down For The Third Time
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Бобби Колдуэлл, известный прежде всего как виртуозный исполнитель «голубоглазого соула», с непревзойденной легкостью выходил за рамки жанровых ограничений; он был музыкальной иконой настоящего класса и многогранности, почитаемой во всем мире. Трагически скончавшись в марте 2023 года в слишком молодом возрасте 71 года, он до сих пор кажется, что его истинное мастерство глубоко недооценено. Его дважды платиновый одноименный альбом 1978 года — это вневременной шедевр утонченного джазово-соул-блеска, строго канонический. Да, он идеален, но уже много лет не издается на виниле. Мы глубоко гордимся тем, что представляем долгожданное переиздание этим летом. В то время как Нед Дохени известен в Японии как «Мистер Калифорния», уроженец Нью-Йорка Бобби Колдуэлл всегда был «Мистером AOR» для своих друзей с Дальнего Востока. Его неповторимое обаяние — это неотразимое сочетание соула, джаза и поп-музыки. Он обладал феноменальным талантом к написанию песен, прекрасным вокалом, был одновременно великолепным гитаристом в стиле соул и виртуозным клавишником, а также славился гениальными аккордовыми последовательностями. Все это в совокупности создавало многогранный талант, когда он пришел в студию, и в итоге получился уникальный звук, пронизанный проникновенными, захватывающими струнными и фанковыми духовыми, слегка отсылающий к диско, позволяя его гибкому голосу нести потрясающие созданные им треки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bobby Caldwell - Bobby Caldwell (4251804141970) виниловая пластинка - купить по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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