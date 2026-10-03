Описание товара Bobby Caldwell - Bobby Caldwell (4251804141970) виниловая пластинка

Бобби Колдуэлл, известный прежде всего как виртуозный исполнитель «голубоглазого соула», с непревзойденной легкостью выходил за рамки жанровых ограничений; он был музыкальной иконой настоящего класса и многогранности, почитаемой во всем мире. Трагически скончавшись в марте 2023 года в слишком молодом возрасте 71 года, он до сих пор кажется, что его истинное мастерство глубоко недооценено. Его дважды платиновый одноименный альбом 1978 года — это вневременной шедевр утонченного джазово-соул-блеска, строго канонический. Да, он идеален, но уже много лет не издается на виниле. Мы глубоко гордимся тем, что представляем долгожданное переиздание этим летом. В то время как Нед Дохени известен в Японии как «Мистер Калифорния», уроженец Нью-Йорка Бобби Колдуэлл всегда был «Мистером AOR» для своих друзей с Дальнего Востока. Его неповторимое обаяние — это неотразимое сочетание соула, джаза и поп-музыки. Он обладал феноменальным талантом к написанию песен, прекрасным вокалом, был одновременно великолепным гитаристом в стиле соул и виртуозным клавишником, а также славился гениальными аккордовыми последовательностями. Все это в совокупности создавало многогранный талант, когда он пришел в студию, и в итоге получился уникальный звук, пронизанный проникновенными, захватывающими струнными и фанковыми духовыми, слегка отсылающий к диско, позволяя его гибкому голосу нести потрясающие созданные им треки.