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Leon Ware - Rainbow Deux (4251648412205) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Leon Ware - Rainbow Deux (4251648412205) виниловая пластинка

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Leon Ware - Rainbow Deux (4251648412205) виниловая пластинка - фото 1
Leon Ware - Rainbow Deux (4251648412205) виниловая пластинка - фото 2
Leon Ware - Rainbow Deux (4251648412205) виниловая пластинка - фото 3
Leon Ware - Rainbow Deux (4251648412205) виниловая пластинка - фото 4
Leon Ware - Rainbow Deux (4251648412205) виниловая пластинка - фото 5
Leon Ware - Rainbow Deux (4251648412205) виниловая пластинка - фото 6
Leon Ware - Rainbow Deux (4251648412205) виниловая пластинка - фото 7
Leon Ware - Rainbow Deux (4251648412205) виниловая пластинка - фото 8
Leon Ware - Rainbow Deux (4251648412205) виниловая пластинка - фото 9
Leon Ware - Rainbow Deux (4251648412205) виниловая пластинка - фото 10
Leon Ware - Rainbow Deux (4251648412205) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Leon Ware
Альбом (сингл)
Rainbow Deux
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Leon Ware - Rainbow Deux (4251648412205) виниловая пластинка - фото 1
  • Leon Ware - Rainbow Deux (4251648412205) виниловая пластинка - фото 2
  • Leon Ware - Rainbow Deux (4251648412205) виниловая пластинка - фото 3
  • Leon Ware - Rainbow Deux (4251648412205) виниловая пластинка - фото 4
  • Leon Ware - Rainbow Deux (4251648412205) виниловая пластинка - фото 5
  • Leon Ware - Rainbow Deux (4251648412205) виниловая пластинка - фото 6
  • Leon Ware - Rainbow Deux (4251648412205) виниловая пластинка - фото 7
  • Leon Ware - Rainbow Deux (4251648412205) виниловая пластинка - фото 8
  • Leon Ware - Rainbow Deux (4251648412205) виниловая пластинка - фото 9
  • Leon Ware - Rainbow Deux (4251648412205) виниловая пластинка - фото 10
  • Leon Ware - Rainbow Deux (4251648412205) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722142
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Leon Ware - Rainbow Deux (4251648412205) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251648412205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Leon Ware
Альбом (сингл)
Rainbow Deux
Жанр
Soul
Трек-лист
For The Rainbow, Let Love In, Sigh, The Darkest Night, Surrender Now, Summer Is Her Name, Are You Ready, Streets (Keep Me Runnin'), Samba Dreams, Let's Go Deep, We Should Be Laughin', Wishful Thinking
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leon Ware - Rainbow Deux (4251648412205) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: For The Rainbow, Let Love In, Sigh, The Darkest Night, Surrender Now, Summer Is Her Name, Are You Ready, Streets (Keep Me Runnin'), Samba Dreams, Let's Go Deep, We Should Be Laughin', Wishful Thinking



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Leon Ware - Rainbow Deux (4251648412205) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251648412205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Leon Ware
Альбом (сингл)
Rainbow Deux
Жанр
Soul
Трек-лист
For The Rainbow, Let Love In, Sigh, The Darkest Night, Surrender Now, Summer Is Her Name, Are You Ready, Streets (Keep Me Runnin'), Samba Dreams, Let's Go Deep, We Should Be Laughin', Wishful Thinking
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: For The Rainbow, Let Love In, Sigh, The Darkest Night, Surrender Now, Summer Is Her Name, Are You Ready, Streets (Keep Me Runnin'), Samba Dreams, Let's Go Deep, We Should Be Laughin', Wishful Thinking


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Leon Ware - Rainbow Deux (4251648412205) виниловая пластинка – стоимость товара 4390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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