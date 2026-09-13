Bryan Ferry - Dylanesque (Coloured) (4099964164725) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
Dylanesque
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722108
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964164725]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
Dylanesque
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Just Like Tom Thumb's Blues, Simple Twist Of Fate, Make You Feel My Love, The Times They Are A-Changin', All I Really Wanna Do, Knockin' On Heaven's Door, Positively 4th Street, If Not For You, Baby, Let Me Follow You Down, Gates Of Eden, All Along The Watchtower
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bryan Ferry - Dylanesque (Coloured) (4099964164725) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Just Like Tom Thumb's Blues, Simple Twist Of Fate, Make You Feel My Love, The Times They Are A-Changin', All I Really Wanna Do, Knockin' On Heaven's Door, Positively 4th Street, If Not For You, Baby, Let Me Follow You Down, Gates Of Eden, All Along The Watchtower
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964164725]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
Dylanesque
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Just Like Tom Thumb's Blues, Simple Twist Of Fate, Make You Feel My Love, The Times They Are A-Changin', All I Really Wanna Do, Knockin' On Heaven's Door, Positively 4th Street, If Not For You, Baby, Let Me Follow You Down, Gates Of Eden, All Along The Watchtower
Версия издания
цветной винил, лимитированное
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Just Like Tom Thumb's Blues, Simple Twist Of Fate, Make You Feel My Love, The Times They Are A-Changin', All I Really Wanna Do, Knockin' On Heaven's Door, Positively 4th Street, If Not For You, Baby, Let Me Follow You Down, Gates Of Eden, All Along The Watchtower
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Bryan Ferry - Dylanesque (Coloured) (4099964164725) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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