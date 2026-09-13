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Paul Mccartney - Wings (Box) (0602475694311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paul Mccartney - Wings (Box) (0602475694311) виниловая пластинка

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Paul Mccartney - Wings (Box) (0602475694311) виниловая пластинка - фото 1
Paul Mccartney - Wings (Box) (0602475694311) виниловая пластинка - фото 2
Paul Mccartney - Wings (Box) (0602475694311) виниловая пластинка - фото 3
Paul Mccartney - Wings (Box) (0602475694311) виниловая пластинка - фото 4
Paul Mccartney - Wings (Box) (0602475694311) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Wings
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul Mccartney - Wings (Box) (0602475694311) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul Mccartney - Wings (Box) (0602475694311) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul Mccartney - Wings (Box) (0602475694311) виниловая пластинка - фото 3
  • Paul Mccartney - Wings (Box) (0602475694311) виниловая пластинка - фото 4
  • Paul Mccartney - Wings (Box) (0602475694311) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722102
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Характеристики

Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602475694311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Wings
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Band On The Run, Hi Hi Hi, Silly Love Songs, Letting Go, Nineteen Hundred and Eighty Five, Live and Let Die, Mamunia, Junior's Farm, Helen Wheels, Some People Never Know, Let 'Em In, Get On The Right Thing, Jet, My Love, Call Me Back Again, Getting Closer, Listen To What The Man Said, I've Had Enough, Love Is Strange, London Town, Arrow Through Me, Venus and Mars/Rockshow, She's My Baby, Bluebird, Deliver Your Children, Let Me Roll It, Mull of Kintyre, Wild Life, C Moon, With a Little Luck, Soil
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul Mccartney - Wings (Box) (0602475694311) виниловая пластинка

Wings — это антология группы, определившей звучание 1970-х годов, лично курируемая Полом Маккартни. В неё вошли нестареющие мировые хиты, в том числе «Band on the Run», «Live and Let Die», «Jet» и «Let 'Em In» — песни, которые и по сей день звучат в его живых выступлениях. 3LP на черном виниле с буклетом и постером. Коллекцию «Wings» разработали Пол и Обри «По» Пауэлл из Hipgnosis. В буклете представлены предисловие Пола и оригинальные портреты группы, сделанные Хамфри Оушеном.

Отзывы о товаре Paul Mccartney - Wings (Box) (0602475694311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602475694311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Wings
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Band On The Run, Hi Hi Hi, Silly Love Songs, Letting Go, Nineteen Hundred and Eighty Five, Live and Let Die, Mamunia, Junior's Farm, Helen Wheels, Some People Never Know, Let 'Em In, Get On The Right Thing, Jet, My Love, Call Me Back Again, Getting Closer, Listen To What The Man Said, I've Had Enough, Love Is Strange, London Town, Arrow Through Me, Venus and Mars/Rockshow, She's My Baby, Bluebird, Deliver Your Children, Let Me Roll It, Mull of Kintyre, Wild Life, C Moon, With a Little Luck, Soil
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Wings — это антология группы, определившей звучание 1970-х годов, лично курируемая Полом Маккартни. В неё вошли нестареющие мировые хиты, в том числе «Band on the Run», «Live and Let Die», «Jet» и «Let 'Em In» — песни, которые и по сей день звучат в его живых выступлениях. 3LP на черном виниле с буклетом и постером. Коллекцию «Wings» разработали Пол и Обри «По» Пауэлл из Hipgnosis. В буклете представлены предисловие Пола и оригинальные портреты группы, сделанные Хамфри Оушеном.
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