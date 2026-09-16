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Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка

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Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - фото 1
Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - фото 2
Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - фото 3
Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - фото 4
Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - фото 5
Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - фото 6
Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - фото 7
Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - фото 8
Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - фото 9
Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - фото 10
Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - фото 11
Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - фото 12
Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - фото 13
Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joni Mitchell, The L.A. Express
Альбом (сингл)
1976 U.S. Tour
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - фото 1
  • Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - фото 2
  • Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - фото 3
  • Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - фото 4
  • Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - фото 5
  • Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - фото 6
  • Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - фото 7
  • Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - фото 8
  • Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - фото 9
  • Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - фото 10
  • Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - фото 11
  • Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - фото 12
  • Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - фото 13
  • Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 940 руб. 
Начислим 390 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707920
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка
11 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497819263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joni Mitchell, The L.A. Express
Альбом (сингл)
1976 U.S. Tour
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Help Me, Love Or Money, Free Man In Paris, For The Roses, Cold Blue Steel And Sweet Fire, Big Yellow Taxi, Shades of Scarlett Conquering, For Free, Intro To Coyote/Don Juan’s Reckless Daughter, Coyote/Don Juan’s Reckless Daughter, Just Like This Train, Shadows And Light, In France They Kiss On Main Street, Traveling (Hejira), Edith And The Kingpin, Talk To Me, Harry’s House/Centerpiece, Intro To Furry Sings The Blues, Furry Sings The Blues, Trouble Child, Rainy Night House, Don’t Interrupt The S
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Joni Mitchell Archives
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка

Концертный альбом, который был выпущен на трёх пластинках и содержит записи выступлений Joni Mitchell с её туров в 1976 году. Этот альбом представляет собой важный документ её живых выступлений и демонстрирует её выдающийся вокал, а также мастерство игры на гитаре и пиано.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497819263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joni Mitchell, The L.A. Express
Альбом (сингл)
1976 U.S. Tour
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Help Me, Love Or Money, Free Man In Paris, For The Roses, Cold Blue Steel And Sweet Fire, Big Yellow Taxi, Shades of Scarlett Conquering, For Free, Intro To Coyote/Don Juan’s Reckless Daughter, Coyote/Don Juan’s Reckless Daughter, Just Like This Train, Shadows And Light, In France They Kiss On Main Street, Traveling (Hejira), Edith And The Kingpin, Talk To Me, Harry’s House/Centerpiece, Intro To Furry Sings The Blues, Furry Sings The Blues, Trouble Child, Rainy Night House, Don’t Interrupt The S
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Joni Mitchell Archives
Страна производитель
США
Описание
Концертный альбом, который был выпущен на трёх пластинках и содержит записи выступлений Joni Mitchell с её туров в 1976 году. Этот альбом представляет собой важный документ её живых выступлений и демонстрирует её выдающийся вокал, а также мастерство игры на гитаре и пиано.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joni Mitchell; The L.A. Express - 1976 U.S. Tour (0603497819263) виниловая пластинка - по цене 11940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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